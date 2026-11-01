O Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι (13:00) και ο Άρης φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ματς της αγωνιστικής (17:00) στη GBL.

Συνεχίζεται η δράση στη GBL την Κυριακή. Η αρχή γίνεται στη 13:00 (ΣΠΟΡ ΦΜ TV 1, live Gazzetta), εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι στη SUNEL Arena.

Η ομάδα του Μπαρτζώκα προέρχεται από νίκη κόντρα στην Αρμάνι στη Euroleague, ενώ το σύνολο του Ξανθόπουλου εντυπωσιάζει στο BCL φέτος, ενώ έχουν 3-1 στο πρωτάθλημα. Στο 4-0 ο Ολυμπιακός.

Στις 17:00 (ΣΚΑΙ, live Gazzetta), ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ψάχνει την 8η σερί νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις. Στο 3-1 η ομάδα του Σπανούλη, στο 4-0 το σύνολο του Ομπράντοβιτς.

Το πρόγραμμα

Σάββατο 31/10

Βίκος Ιωαννίνων - ΑΕΚ 95-84

Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73

Mαρούσι - Προμηθέας 87-76

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

Κυριακή 1/11

Ολυμπιακός - Περιστέρι 13:00

Άρης - Παναθηναϊκός 17:00