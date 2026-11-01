GBL: Που θα δείτε το Άρης-Παναθηναϊκός και το Ολυμπιακός-Περιστέρι
Συνεχίζεται η δράση στη GBL την Κυριακή. Η αρχή γίνεται στη 13:00 (ΣΠΟΡ ΦΜ TV 1, live Gazzetta), εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι στη SUNEL Arena.
Η ομάδα του Μπαρτζώκα προέρχεται από νίκη κόντρα στην Αρμάνι στη Euroleague, ενώ το σύνολο του Ξανθόπουλου εντυπωσιάζει στο BCL φέτος, ενώ έχουν 3-1 στο πρωτάθλημα. Στο 4-0 ο Ολυμπιακός.
Στις 17:00 (ΣΚΑΙ, live Gazzetta), ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό και ψάχνει την 8η σερί νίκη του σε όλες τις διοργανώσεις. Στο 3-1 η ομάδα του Σπανούλη, στο 4-0 το σύνολο του Ομπράντοβιτς.
Το πρόγραμμα
Σάββατο 31/10
Βίκος Ιωαννίνων - ΑΕΚ 95-84
Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65
Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73
Mαρούσι - Προμηθέας 87-76
Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63
Κυριακή 1/11
Ολυμπιακός - Περιστέρι 13:00
Άρης - Παναθηναϊκός 17:00
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