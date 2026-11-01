Ολυμπιακός: Η 12άδα κόντρα στο Περιστέρι
Η GBL συνεχίζεται την Κυριακή. Το ματς που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα γίνεται στη 13:00 (ΣΠΟΡ ΦΜ TV 1, live Gazzetta) στη SUNEL Arena, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι..
Στο 4-0 ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλει να κάνει άλλη μια νίκη τα τελευταία 24ώρα, μετά την επικράτηση επί της Αρμάνι στη Euroleague.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε την 12άδα του, η οποία αποτελείται από τους: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολαου, Νετζηπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ.
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