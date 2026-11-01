Ολυμπιακός: Η 12άδα κόντρα στο Περιστέρι

Ολυμπιακός: Η 12άδα κόντρα στο Περιστέρι
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Δείτε την 12άδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση με το Περιστέρι (13:00, live Gazzetta, ΣΠΟΡ ΦΜ ΤV)

Η GBL συνεχίζεται την Κυριακή. Το ματς που ανοίγει το σημερινό πρόγραμμα γίνεται στη 13:00 (ΣΠΟΡ ΦΜ TV 1, live Gazzetta) στη SUNEL Arena, εκεί όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται το Περιστέρι..

Στο 4-0 ο Ολυμπιακός μέχρι στιγμής στο ελληνικό πρωτάθλημα και θέλει να κάνει άλλη μια νίκη τα τελευταία 24ώρα, μετά την επικράτηση επί της Αρμάνι στη Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επέλεξε την 12άδα του, η οποία αποτελείται από τους: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Πάπας, Βεζένκοβ, Παπανικολαου, Νετζηπογλου, Εντζάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Τζόζεφ, Χολ.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BASKET LEAGUE Τελευταία Νέα