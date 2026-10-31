O Παντελής Μπούτσκος σχολίασε στο Gazz Floor by Novibet την εμφάνιση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Εφές και τα όσα οδήγησαν στην ήττα των Πρασίνων στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές με 83-68.

Λάθη, αστοχία, έλλειψη συγκέντρωσης, κακές επιλογές σε άμυνα και επίθεση, οδήγησαν τους «πράσινους» στο χειρότερο δυνατό παιχνίδι της σεζόν έως και σήμερα.

Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε τα όσα πήγαν λάθος και συνέβαλαν στη χειρότερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, με τον Παντελή Μπούτσκο να υποστηρίζει πως υπήρξε πρόβλημα και αμηχανία στο τελικό στάδιο της ένταξης του Κέντρικ Ναν μετά την επιστροφή του.

Η ενσωμάτωση των τραυματιών είναι ένα θέμα και μια «σπαζοκεφαλιά» την οποία καλείται να λύσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου το «τριφύλλι» να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα που είχε σημειώσει στην αρχή της σεζόν.