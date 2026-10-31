Μπούτσκος στο Gazz Floor: «Αμηχανία στο τελικό στάδιο ένταξης Ναν και τραυματιών»
Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές με 83-68.
Λάθη, αστοχία, έλλειψη συγκέντρωσης, κακές επιλογές σε άμυνα και επίθεση, οδήγησαν τους «πράσινους» στο χειρότερο δυνατό παιχνίδι της σεζόν έως και σήμερα.
Η ομάδα του Gazz Floor by Novibet ανέλυσε τα όσα πήγαν λάθος και συνέβαλαν στη χειρότερη φετινή εμφάνιση του Παναθηναϊκού, με τον Παντελή Μπούτσκο να υποστηρίζει πως υπήρξε πρόβλημα και αμηχανία στο τελικό στάδιο της ένταξης του Κέντρικ Ναν μετά την επιστροφή του.
Η ενσωμάτωση των τραυματιών είναι ένα θέμα και μια «σπαζοκεφαλιά» την οποία καλείται να λύσει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς προκειμένου το «τριφύλλι» να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα που είχε σημειώσει στην αρχή της σεζόν.
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