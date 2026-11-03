Τζόουνς: «Σπουδαία ομάδα ο Παναθηναϊκός, περιμένω σκληρή μάχη»

Ο Ντάμιαν Τζόουνς στάθηκε στη μάχη του Παναθηναϊκού με την Ρεάλ Μαδρίτης (4/11, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) και αποθέωσε τους πράσινους.

H Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό (4/11, 21:15, Novasports Prime, live Gazzetta) για τη Euroleague στο πιο ενδιαφέρον ματς. Ο ψηλός των Μαδριλένων, Ντάμιαν Τζόουνς αναφέρθηκε στην ποιότητα των πράσινων και τόνισε πως το παιχνίδι θα είναι αμφίρροπο μέχρι το τέλος.

«Συνεχίζουμε να εστιάζουμε στον εαυτό μας, προπονούμαστε σκληρά για να συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να βελτιωνόμαστε. Έχουμε μπροστά ένα δύσκολο παιχνίδι, το οποίο απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση αν θέλουμε να πετύχουμε τον στόχο μας, τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός είναι μια σπουδαία ομάδα, με μεγάλη σωματική δύναμη και πολύ ταλέντο, και περιμένω μια σκληρή μάχη, τόσο μέσα όσο και έξω από τη ρακέτα. Πιστεύω ότι θα είναι ένα παιχνίδι που θα κριθεί στο φινάλε», ήταν τα λόγια του.