Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε τραγική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές με 83-68. Δέχθηκε σερί 14-0 στην τελευταία περίοδο όταν είχε πλησιάσει στον πόντο και προσπαθούσε να ξαναμπεί στο παιχνίδι.

Παίκτες και προπονητής του Παναθηναϊκού θα θέλουν να ξεχάσουν όσο το δυνατόν πιο σύντομα αυτήν την αποκαρδιωτική εμφάνιση στην Κωνσταντινούπολη.

Λάθη, αστοχία, έλλειψη συγκέντρωσης, κακές επιλογές σε άμυνα και επίθεση, οδήγησαν τους «πράσινους» στο χειρότερο δυνατό παιχνίδι της σεζόν έως σήμερα.

Παρόλα αυτά οι «πράσινοι», αν και ήταν πίσω στο σκορ με σχεδόν διψήφιες διαφορές, πλησίασαν στον πόντο (66-65) στα μέσα της τελευταίας περιόδου ωστόσο δέχθηκαν σερί 14-0 με τον Κάμερον Πέιν (14π., 4/11τρ., 8ασ.) να το είχε πάρει πάνω του και κάπως έτσι να ολοκληρώσουν το ματς με τα χέρια κάτω.

Ουσιαστικά κανείς δεν διακρίθηκε από τον Παναθηναϊκό καθώς άπαντες βρέθηκαν σε κάκιστο βράδυ. Εκτός του Πέιν, σημαντική συνεισφορά είχαν επίσης οι Μάλκολμ (15π., 6ριμπ.), Σάριτς (11π., 12ριμπ.) και Μπρούνο Φερνάντο (15π., 6/6διπ., 5ριμπ.)

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός: Ο αγώνας

Πολύ νευρικό ήταν το ξεκίνημα του αγώνα για τον Παναθηναϊκό. Από τη μία το ένα λάθος διαδέχονταν το άλλο στην επίθεση, ενώ αμυντικά οι «πράσινοι» είχαν βρει τον μπελά τους από τον Ντάριο Σάριτς ο οποίος είχε πραγματοποιήσει εξαιρετικό ξεκίνημα (7π., 13PIR) δίνοντας στην Εφές προβάδισμα και με 10 πόντους διαφορά (21-11) στο 8'. Οι φιλοξενούμενοι είχαν παρουσιάσει κακό πρόσωπο, είχαν πάρει κάτω από τη βάση στην τρανζίσιον άμυνα αλλά μπόρεσαν να «μαζέψουν» το σκορ (21-18) έως και τέλος της περιόδου έχοντας 5/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 2/3 βολες και 4 ασίστ για 6 λάθη, ενώ η Εφές είχε αντίστοιχα 7/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα και 7 τελικές πάσες για 3 λάθη.

Ο εκνευρισμός στις τάξεις της ομάδας ήταν κάτι παραπάνω από έκδηλος και αποτυπωνόταν από τις κάκιστες επιλογές στην επίθεση, την παντελής έλλειψη συγκέντρωσης και τα πάμπολλα και άκρως παιδαριώδη λάθη. Μετά το 27-25 όπου ο Παναθηναϊκός είχε βρεθεί σε απόσταση μίας κατοχής, η Αναντολού έτρεξε ένα επιμέρους 12-2 και βρέθηκε στο +12 (39-27) στα 03:35 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Το +12 παρέμενε έως και το 18' (43-31) αλλά στη συνέχεια οι «πράσινοι» βρήκαν δύο αναπάντητα τρίποντα από τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις (11π.) με τα οποία ο Παναθηναϊκός μείωσε σε 43-37 και ουσιαστικά έκοψε τη φόρα της Αναντολού η οποία έκλεισε το α' μέρος στο +9 (45-37) έχοντας το εκπληκτικό 88% στα δίποντα με 16/18 αλλά και μόλις 7,7% στα τρίποντα με 1/13. Επίσης είχε μετρήσει 10/13 βολές, 11-3 ριμπάουντ και 12 ασίστ για 3 λάθη (5-0 η αναλογία στην β' περίοδο). Όσο για το «τριφύλλι»; Είχε 6/13 δίποντα, 6/17 τρίποντα, 7/8 βολές, 11-8 ριμπάουντ και 6 ασίστ για 10 λάθη!

Τίποτε δεν άλλαξε ούτε μετά την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και αυτό διότι δεν άλλαξε καθόλου η εικόνα του αγώνα. Η τουρκική ομάδα είχε σταθερά την διαφορά σε «διψήφιες» παρυφές (54-44 στο 25') με τον Παναθηναϊκό να συνέχιζε να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Η εμφάνιση ήταν αποκαρδιωτική για τον Επτάστερο, με την 3η περίοδο να κλείνει στο 61-51 υπέρ της Εφές. Όμως δεν ήταν τόσο το σκορ όσο η συνολική εμφάνιση της ομάδας.

Το «τριφύλλι» είχε κλείσει το 3ο δεκάλεπτο με μόλις 17/45 σουτ (10/23 δίποντα, 7/22 τρίποντα), 10/12 βολές, 18-13 ριμπάουντ και 16 λάθη για μόλις 10 ασίστ. Η Εφές στον αντίποδα, ναι μεν ήταν άστοχη στα τρίποντα (3/20) αλλά είχε 19/27 δίποντα, 14/19 βολές, 16-7 ριμπάουντ και 18 τελικές πάσες για μόλις έξι λάθη σε 30 λεπτά αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε για την ανατροπή. Και πλησίασε σε απόσταση μίας κατοχής (61-58) έχοντας αφυπνιστεί σε εκείνο το διάστημα ο Ματίας Λεσόρ και δίνοντας τα ηνία έκτοτε στον Κέντρικ Ναν (66-63 στο 34'). Μάλιστα ο Παναθηναϊκός πλησίασε και στον πόντο (66-65) στο 34' και όλα έδειχναν ότι είχε επιστρέψει στο ματς και ότι θα διεκδικούσε τη νίκη. Όμως όχι. Ο Κάμερον Πέιν ηγήθηκε της ομάδας του την έφερε σε απόσταση 15 πόντων (80-65) με σερί 14-0. Και κάπου εκεί έπεσαν και οι τίτλοι τέλους του αγώνα, καθώς δεν υπήρξε άλλους γυρισμός, με το «τριφύλλι» να γνωρίζει την 2η ήττα του ύστερα από εννέα παιχνίδια (7-2).

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… εκμεταλλεύτηκε η Εφές την κάκιστη και πολύ άστοχη βραδιά των πρασίνων ενώ στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα με το σκορ στο 66-65, οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο είχαν καθαρό μυαλό στις δύο πλευρές του παρκέ και πραγματοποίησαν σερί 14-0!

εκμεταλλεύτηκε η Εφές την κάκιστη και πολύ άστοχη βραδιά των πρασίνων ενώ στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα με το σκορ στο 66-65, οι παίκτες του Πάμπλο Λάσο είχαν καθαρό μυαλό στις δύο πλευρές του παρκέ και πραγματοποίησαν σερί 14-0! MVP O… Κάμερον Πέιν, ο οποίος μπορεί να ξεκίνησε άστοχα το ματς αλλά στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα έδωσε δυναμικό «παρών» και έκλεισε το ματς έχοντας 14 πόντους με 1/5 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ.

Κάμερον Πέιν, ο οποίος μπορεί να ξεκίνησε άστοχα το ματς αλλά στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα έδωσε δυναμικό «παρών» και έκλεισε το ματς έχοντας 14 πόντους με 1/5 δίποντα, 4/11 τρίποντα, 8 ασίστ, 3 κλεψίματα και 1 ριμπάουντ. ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μπρούνο Φερνάντο (15π., 5ριμπ.), Κόλιν Μάλκολμ (15π., 6ριμπ.) και Ντάριο Σάριτς (11π.,12ριμπ.)

Μπρούνο Φερνάντο (15π., 5ριμπ.), Κόλιν Μάλκολμ (15π., 6ριμπ.) και Ντάριο Σάριτς (11π.,12ριμπ.) ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το ματς.

κανείς παίκτης του Παναθηναϊκού δεν διακρίθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το ματς. ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού.

όλη η ομάδα του Παναθηναϊκού. ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… τα 16 λάθη του Παναθηναϊκού και τα μόλις 24/64 εντός παιδιάς. Χαμένα 40 σουτ!

Τα δεκάλεπτα: 21-18, 45-37, 61-51, 83-68.

ANADOLU EFES ISTANBUL (Coach: Pablo Laso) # PLAYER MIN PTS 2P 3P FT FG% OR DR TR AST TO STL BL PF FD +/- PIR STARTERS GENERAL 20 B. FERNANDO * 23:14 15 6/6 0/0 3/4 100.0% 3 2 5 2 1 0 1 4 4 +6 20 17 C. MALCOLM * 31:26 15 5/6 1/3 2/3 66.7% 2 4 6 1 0 0 0 0 3 +12 21 5 D. SARIC * 31:45 11 3/7 0/3 5/5 30.0% 2 10 12 4 4 2 0 3 4 +18 21 22 C. PAYNE * 24:36 14 1/5 4/11 0/0 31.3% 0 0 0 8 3 3 0 3 1 +10 15 3 J. LOYD * 19:45 10 2/3 2/5 0/2 50.0% 0 1 1 0 1 0 0 4 1 +0 0 BENCH 32 M. STRAZEL 27:45 8 1/4 0/3 6/7 14.3% 0 1 1 6 2 1 0 1 6 +-2 10 4 S. YUSTA 16:28 6 3/3 0/0 0/0 100.0% 0 2 2 1 1 1 0 0 0 +-2 8 88 K. JONES 14:36 4 2/2 0/0 0/2 100.0% 2 2 4 0 0 0 0 1 1 +-2 2 24 E. OSMANI 07:53 0 0/0 0/1 0/0 0.0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 +-2 0 33 E. YILMAZ 02:32 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 +-6 -1 9 G. PAPAGIANNIS 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 11 D. RUSSELL 00:00 0 0/0 0/0 0/0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +0 0 TEAM TOTALS 83 23/36 7/26 16/23 48.4% 10 25 35 23 14 8 1 18 22 - 102