Κουτλουάι: Τι είπε για τη συνύπαρξη των Χέιζ-Ντέιβις και Ναν στον Παναθηναϊκό

Κουτλουάι: Τι είπε για τη συνύπαρξη των Χέιζ-Ντέιβις και Ναν στον Παναθηναϊκό

Παναγιώτης Αρταβάνης
Κουτλουάι: Τι είπε για τη συνύπαρξη των Χέιζ-Ντέιβις και Ναν στον Παναθηναϊκό
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Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, μιλώντας σε εκπομπή στην Τουρκία, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη συνύπαρξη του Κέντρικ Ναν και του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην ίδια πεντάδα.

Για το πώς θα καταφέρουν να συνυπάρξουν στην ίδια πεντάδα στον Παναθηναϊκό, οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης των «πρασίνων» εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να υπάρχει ζήτημα μεταξύ των δύο Αμερικανών στην ίδια πεντάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι:

«Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό το πώς θα καταφέρουν να συνυπάρξουν στο παρκέ ο Νάιτζελ και ο Ναν, από κάποιες κινήσεις, εκφράσεις του προσώπου και αντιδράσεις, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα μικρό ζήτημα».

@Photo credits: INTIME
     

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