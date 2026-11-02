Ο Ιμπραήμ Κουτλουάι, μιλώντας σε εκπομπή στην Τουρκία, εξέφρασε τον προβληματισμό του για τη συνύπαρξη του Κέντρικ Ναν και του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην ίδια πεντάδα.

Για το πώς θα καταφέρουν να συνυπάρξουν στην ίδια πεντάδα στον Παναθηναϊκό, οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι.

Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης των «πρασίνων» εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να υπάρχει ζήτημα μεταξύ των δύο Αμερικανών στην ίδια πεντάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι:

«Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό το πώς θα καταφέρουν να συνυπάρξουν στο παρκέ ο Νάιτζελ και ο Ναν, από κάποιες κινήσεις, εκφράσεις του προσώπου και αντιδράσεις, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα μικρό ζήτημα».