Κουτλουάι: Τι είπε για τη συνύπαρξη των Χέιζ-Ντέιβις και Ναν στον Παναθηναϊκό
Για το πώς θα καταφέρουν να συνυπάρξουν στην ίδια πεντάδα στον Παναθηναϊκό, οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Κέντρικ Ναν αναφέρθηκε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι.
Συγκεκριμένα ο πρώην παίκτης των «πρασίνων» εξέφρασε τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο να υπάρχει ζήτημα μεταξύ των δύο Αμερικανών στην ίδια πεντάδα.
Αναλυτικά όσα είπε ο Ιμπραήμ Κουτλουάι:
«Για τον Παναθηναϊκό είναι πολύ σημαντικό το πώς θα καταφέρουν να συνυπάρξουν στο παρκέ ο Νάιτζελ και ο Ναν, από κάποιες κινήσεις, εκφράσεις του προσώπου και αντιδράσεις, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι ενδεχομένως υπάρχει ένα μικρό ζήτημα».
☘️👀 İbrahim Kutluay: Panathinaikos’ta Nigel Hayes-Davis ve Nunn’un sahada nasıl kalacağı önemli ama bazı jestlerden suratlardan orada biraz sıkıntı olduğunu anlayabiliyorsun. https://t.co/4K9ZIYbGIU— EuroLeague Basketbolu (@EBasketbolu) November 1, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.