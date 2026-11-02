Παναθηναϊκός: Στο Globalsat VIP Lounge του Telekom Center η αναμέτρηση με τη Ρεάλ

Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν τη δυνατότητα να δουν το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη (04/11, 21:45, LIVE στο Gazzetta) από το Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens.

Ρεάλ Μαδρίτης και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την 10η αγωνιστική της EuroLeague (04/11, 21:45, LIVE στο Gazzetta) και οι φίλαθλοι του Τριφυλλιού θα έχουν την ευκαιρία να δουν το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι από το Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens, όπως δημοσίευσε η πράσινη ΚΑΕ, στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο X.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προσφέρει, για ακόμα μία χρονιά, στους φιλάθλους της τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τους εκτός έδρας αγώνες στο εντυπωσιακό Globalsat GOLD VIP Lounge του Telekom Center Athens.



Η δράση της EuroLeague μοιράζεται σε Μαδρίτη και Αθήνα για την αναμέτρηση της ομάδας μας με την Real Madrid (04/11, 21:45).



Εσείς θα έχετε την ευκαιρία να παραμείνετε στο «σπίτι» μας και να παρακολουθήσετε το πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν μέσα από το Globalsat GOLD VIP Lounge, γνωρίζοντας και συνομιλώντας με τα μέλη του επιτελείου και τους αθλητές που δεν θα έχουν ακολουθήσει την αποστολή, καθώς και να προμηθευτείτε τα επίσημα προϊόντα της ομάδας μας από το PAOSHOP στη VIP είσοδο του γηπέδου.



Ζήστε την εμπειρία του Telekom Center Athens ως μέλη στο Away Games VIP Club και απολαύστε τη μοναδική «πράσινη» φιλοξενία, που και φέτος θα είναι ξεχωριστή.



Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους μέσω του more.com.



Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τα Away Games απευθυνθείτε στο [email protected]».