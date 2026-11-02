Άρης - Παναθηναϊκός: Ο Θοδωρής Φέρρης είδε από κοντά το ματς στο «Παλέ»
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Ο Θοδωρής Φερρής παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό στο «Παλέ».
Τη μεγάλη νίκη του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό, παρακολουθούσε από κοντά στο «Παλέ» ο Θοδωρής Φέρρης.
Ο πασίγνωστος τραγουδιστής, έχει εκφράσει δημοσίως την αγάπη του για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και δεν έχασε την ευκαιρία να δει δια ζώσης τον αγώνα. Μάλιστα το τέλος έφυγε με τη χαρά της νίκης, αφού το σύνολο του Βασίλη Σπανούλης επικράτησε με 101-91.
@Photo credits: instagram_arisbc
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