Νετζήπογλου: «Ο Μπαρτζώκας έχει δείξει ότι πάντα δίνει ευκαιρίες»

Ο Όμηρος Νετζήπογλου μίλησε για την εικόνα του Ολυμπιακού, τους τραυματίες, αλλά και τις ευκαιρίες που δίνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Ολυμπιακός έκανε πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στο Περιστέρι και πέτυχε το 5/5 στο πρωτάθλημα. Για την 5η αγωνιστική της GBL, υποδέχθηκε στη Sunel Arena την ομάδα του Ξανθόπουλου και επικράτησε με 91-62. Μία αναμέτρηση, που τον περισσότερο χρόνο στο παρκέ, τον είχε ο Όμηρος Νετζήπογλου.

Ο νεαρός γκαρντ, ήταν ανάμεσα στους κορυφαίους του αγώνα, καθώς σε 24 λεπτά συμμετοχής, είχε 16 πόντους (2/2 βολές, 4/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Νετζήπογλου, μίλησε για τις απουσίες της ομάδας, το πως βγαίνει η δουλειά στις προπονήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες που δίνει ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Νετζήπογλου είπε

«Η αλήθεια είναι ότι έπαιξα δύο χρόνια εδώ (Sunel Arena), αλλά μέσα από το παιχνίδι, μέσα από την άμυνα, παίρνεις αυτοπεποίθηση και έτσι μπαίνουν και τα σουτ. Άμα δεν τρέξεις στην άμυνα και δεν δώσεις ενέργεια, νομίζω ότι αυτό θα σου βγει και στην επίθεση».

Για τους τραυματισμούς και το πόσο δύσκολη είναι η προετοιμασία για τους αγώνες: «Είμαστε τεράστιος σύλλογος. Όλοι προπονούμαστε καθημερινά, όπως είδατε τα παιδιά και στα δύο παιχνίδια και στην Μπεσίκτας και με την Αρμάνι κάνανε όλα τα παιδιά step up. Άμα ακούμε το πλάνο του προπονητή και μείνουμε πιστοί σε αυτό, πιστεύω θα έχουμε πάρα πολύ καλή συνέχεια. Τώρα τα παιδιά που είναι τραυματίες μας λείπουν και περιμένουμε πως και πως να γυρίσουν πίσω».

Για το αν οι απουσίες δίνουν ευκαιρίες: «Σίγουρα είναι ευκαιρία, ο coach έχει δείξει ότι πάντα δίνει ευκαιρίες. Όπως και ο Πλώτας που ήταν εξαιρετικός και στα δύο παιχνίδια της EuroLeague. Όλο το σταφ, όλη η ομάδα, πιστεύουμε ο ένας στον άλλο».