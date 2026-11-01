Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ συνδύασε τη νίκη του Ολυμπιακού με ένα ξεχωριστό προσωπικό επίτευγμα, γράφοντας το όνομά του στην πρώτη πεντάδα των ξένων με τις περισσότερες συμμετοχές στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL και πήρε άνετα τη νίκη στη Sunel Arena με 91-62.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε ένα ξεχωριστό επίτευγμα με τη συμμετοχήτου στην αναμέτρηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπήκε στην πεντάδα των ξένων παικτών με τους περισσότερους αγώνες στη GBL.

Ο Σέρβος σέντερ έφτασε τα 188 παιχνίδια στην κατηγορία και για να μπει στην πεντάδα, προσπέρασε τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα που είχε 187 εμφανίσεις Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.