Μιλουτίνοφ: Μπήκε στην πεντάδα των ξένων με τις περισσότερες συμμετοχές στη GBL!
Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα κόντρα στο Περιστέρι για την 5η αγωνιστική της GBL και πήρε άνετα τη νίκη στη Sunel Arena με 91-62.
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πέτυχε ένα ξεχωριστό επίτευγμα με τη συμμετοχήτου στην αναμέτρηση, καθώς με αυτόν τον τρόπο μπήκε στην πεντάδα των ξένων παικτών με τους περισσότερους αγώνες στη GBL.
Ο Σέρβος σέντερ έφτασε τα 188 παιχνίδια στην κατηγορία και για να μπει στην πεντάδα, προσπέρασε τον Κλαούντιο Κολντεμπέλα που είχε 187 εμφανίσεις Πρωταθλήματος με την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ.
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