Δείτε τη βαθμολογία της GBL μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Περιστερίου.

Εύκολο έργο είχε η ομάδα του Μπαρτζώκα στην 5η αγωνιστική της GBL. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του Περιστερίου με 91-62 στη Sunel Arena και έτσι πήγε στο 5-0 στην βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος, κυνηγώντας τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην κορυφή. Από την άλλη το Περιστέρι έπεσε στο 3-2. Αργότερα στις 17:00 ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο στο ματς της αγωνιστικής.

Η βαθμολογία

ΠΑΟΚ 5-0, 10β. Ολυμπιακός 5-0 8β. Καρδίτσα 3-2 8β. Περιστέρι 3-2 8β. Άρης 3-1 7β. ΑΕΚ 2-3 7β. Δόξα Λευκάδας Elabet 2-3 7β. Κολοσσός 2-3 7β. Παναθηναϊκός 4-0 6β. Μαρούσι 1-4 6β. Ηρακλής 1-4 6β. Μύκονος 1-4 6β. Μαρούσι 1-4 6β. Βίκος Φαlcons 1-4 6β.

* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς

Τα αποτελέσματα της GBL (5η αγωνιστική):

31/10:

Βίκος Φαlcons - ΑΕΚ 95-84

Μύκονος - Δόξα Λευκάδας 59-73

Καρδίτσα - Κολοσσός 81-65

Μαρούσι - Προμηθέας 87-76

Ηρακλής - ΠΑΟΚ 53-63

01/11:

Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62

Άρης - Παναθηναϊκός (17:00)

Eπόμενη αγωνιστική (6η):

07/11:

Δόξα Λευκάδας -Άρης

Κολοσσός - Περιστέρι

Προμηθέας - Καρδίτσα

Ηρακλής - Μυκονός

ΠΑΟΚ - Βίκος Φαlcons

08/11:

ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Μαρούσι - Ολυμπιακός