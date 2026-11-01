GBL: Η βαθμολογία μετά τη νίκη του Ολυμπιακού
Εύκολο έργο είχε η ομάδα του Μπαρτζώκα στην 5η αγωνιστική της GBL. Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του Περιστερίου με 91-62 στη Sunel Arena και έτσι πήγε στο 5-0 στην βαθμολογία του ελληνικού πρωταθλήματος, κυνηγώντας τον ΠΑΟΚ που βρίσκεται στην κορυφή. Από την άλλη το Περιστέρι έπεσε στο 3-2. Αργότερα στις 17:00 ο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδρειο στο ματς της αγωνιστικής.
Η βαθμολογία
- ΠΑΟΚ 5-0, 10β.
- Ολυμπιακός 5-0 8β.
- Καρδίτσα 3-2 8β.
- Περιστέρι 3-2 8β.
- Άρης 3-1 7β.
- ΑΕΚ 2-3 7β.
- Δόξα Λευκάδας Elabet 2-3 7β.
- Κολοσσός 2-3 7β.
- Παναθηναϊκός 4-0 6β.
- Μαρούσι 1-4 6β.
- Ηρακλής 1-4 6β.
- Μύκονος 1-4 6β.
- Μαρούσι 1-4 6β.
- Βίκος Φαlcons 1-4 6β.
* Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν ξεκινήσει με -2 βαθμούς
Τα αποτελέσματα της GBL (5η αγωνιστική):
31/10:
01/11:
Ολυμπιακός - Περιστέρι 91-62
Άρης - Παναθηναϊκός (17:00)
Eπόμενη αγωνιστική (6η):
07/11:
Δόξα Λευκάδας -Άρης
Κολοσσός - Περιστέρι
Προμηθέας - Καρδίτσα
Ηρακλής - Μυκονός
ΠΑΟΚ - Βίκος Φαlcons
08/11:
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Μαρούσι - Ολυμπιακός
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