Θάνου για Basketgate: «Έτσι γινόταν η τρομοκρατία στον κόσμο, οι μισοί δωροδοκούνταν και οι άλλοι μισοί φοβόντουσαν»

Η Μαργαρίτα Θάνου, νομικός εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρθηκε στο σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος (πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ) έχει κριθεί προφυλακιστέος για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, όπως και οι Πέτρος Παπαπέτρου, Ηλίας Κορομηλάς και Γιώργος Μαυραγάνης. Κατ΄οίκον περιορισμός με βραχιολάκι έχει επιβληθεί στους Βάσω Τσαρούχα και Τάσο Πηλοϊδη.

Η Μαργαρίτα Θάνου, νομικός εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε στο σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ. «Έτσι όπως ήταν στημένο το μπάσκετ, οι μισοί δωροδοκούνταν και οι άλλοι μισοί φοβόντουσαν. Υπήρχε αντίληψη και νοοτροπία ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι τα πάντα είναι ελεγχόμενα από μεγάλες δυνάμεις, έτσι γινόταν η τρομοκρατία στον κόσμο», είπε μεταξύ άλλων.

«Εμείς ως ΚΑΕ Παναθηναϊκός γεγονότα παραθέτουμε και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Στους τελευταίους τελικούς οι διαφορές βολών, έφτασαν στις 63 παραπάνω για την ΚΑΕ Ολυμπιακός», ανέφερε.

Για το αν υπάρχει ματς Παναθηναϊκού στη δικογραφία που ερευνάται: «Ξεκάθαρα θεωρούμε ότι θα υπάρξει εξέλιξη στην υπόθεση και ότι θα μπουν και άλλα παιχνίδια στο μικροσκόπιο των Αρχών. Ναι θεωρώ ότι βρισκόμαστε μόλις στην αρχή του σκανδάλου. Περιμένουμε συλλογή ακόμη 2-3 στοιχείων.

Αιφνιδιαστήκαμε πολύ ευχάριστα από όλη αυτή την αποκάλυψη του σκανδάλου. Και φυσικά η ΚΑΕ Παναθηναϊκός θα υποβάλει παράσταση υποστήριξης των κατηγοριών. Θα θέσουμε γεγονότα. Βάλτε στην άκρη τις βολές, βάλτε στην άκρη τους διαιτητές με τα βραχιολάκια, όλοι μας έβγαζαν τρελούς και γραφικούς. Τελικά, από τους συγκεκριμένους πέντε διαιτητές που σφύριζαν συνεχώς, τρεις οδηγήθηκαν στη φυλακή».

Στη συνέχεια είπε: «Χθες ήρθε μήνυση της ΚΑΕ Ολυμπιακός κατά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για stories στα social media για τους διαιτητές Καρπάνο και Τσιμπούρη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κατηγορούμενοι. Ας περιμένουμε στη συνέχεια να δούμε τι μπορεί να συμβεί.

Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει ένας σώφρον άνθρωπος που να καταλαβαίνει ότι από στημένους διαιτητές, προκύπτει και ένα στημένο πρωτάθλημα; Εγώ αναρωτιέμαι, αυτός ο διαιτητής που βρέθηκε με 800.000 ευρώ στο σπίτι του και είναι στη φυλακή, δεχόμαστε ότι έστηνε ματς του Προμηθέα, αλλά δεν έστηνε τους τελικούς του πρωταθλήματος;».

Έτσι όπως ήταν στημένο το μπάσκετ, οι μισοί δωροδοκούνταν και οι άλλοι μισοί φοβόντουσαν. Υπήρχε αντίληψη και νοοτροπία ότι δεν υπάρχει διέξοδος, ότι τα πάντα είναι ελεγχόμενα από μεγάλες δυνάμεις, έτσι γινόταν η τρομοκρατία στον κόσμο».

Για το εάν ο εισαγγελέας είχε επαρκή στοιχεία: «Σε μια χώρα που ο πολίτης φωνάζει ''πού είναι ο εισαγγελέας'', αυτό έγινε στο μπάσκετ. Η έπαρση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν κρυβόταν πια».

Συνέχισε λέγοντας: «Το 2024 οι τελικοί ήταν ένα αίσχος, η σειρά των τελικών αποτέλεσε μία αισχρότητα. Αυτό που είδαμε δεν εξηγείται μπασκετικά.

Υπάρχει ένα αυτοδιοίκητο, από την άλλη όμως θα πρέπει να αναγνωρίσουμε την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, οποίος σεβόμενος το αυτοδιοίκητο και λαμβάνοντας πολύτιμές πρωτοβουλίες, παράλληλα με την άριστη δουλειά των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ζούμε σε μία χώρα που ο πολίτης φωνάζει ''που είναι οι εισαγγελείς''. Ε να που αυτοί φανερώθηκαν και έκαναν αυτά που έπρεπε για τον μέσο πολίτη».

Για την επόμενη μέρα και τις εκλογές που έρχονται στην ΕΟΚ: «Ο Παναθηναϊκός πρώτος βγήκε και ζήτησε παραιτηθείτε! Μία ΚΑΕ δεν μπορεί να παρέμβει στα της ΕΟΚ. Ας γίνουν οι εκλογές δια ζώσης, γιατί υπάρχουν ενδείξεις για το πώς έγιναν οι εκλογές το 2021 και το 2024. Και το λέω εγώ που ως νομικός είμαι και δικαστική αντιπρόσωπος και οι Εθνικές Εκλογές και οι Πανελλαδικές είναι ό,τι πιο καθαρό μας έχουν απομείνει ως θεσμοί».

Για το αν το σύστημα ήταν αυτοτροφοδοτούμενο ή δρούσε για κάποιος είπε: «Από αυτά που βλέπουμε, σίγουρα ήταν ένα σύστημα που είχε σκοπό το κέδρος και τη συσσώρευση πλούτου και δύναμης. Βάσιμα θεωρώ ότι υπήρχαν συμφέροντα που εξυπηρετούσαν και εξυπηρετούνταν. Αν δούμε από το ποιοι αντιδρούν και δολοφονούν χαρακτήρες μαρτύρων, από εκεί καταλαβαίνει κανείς ότι κάτι δρούσε παράλληλα ή πιο πάνω από όλο αυτό».

Πρόσθεσε: «Στο παρελθόν βλέπαμε ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ή μεγάλος Παναθηναϊκός του αείμνηστου Παύλου Γιαννακόπουλου, να παλεύουν μόνοι. Εκείνες οι ομάδες αντιδρούσαν και πάλευαν μεμονωμένα.

Σήμερα έρχεται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός μαζί με τον ΠΑΟΚ, την ΑΕΚ, το Περιστέρι, το Μαρούσι, το Λαύριο και απέναντί τους είναι μαζί η ΚΑΕ Ολυμπιακός και ο Προμηθέας του κ. Λιόλιου. Έχει μια σημασία κι αυτό κατ' εμέ».

Για τη βία στον αθλητισμό, τόνισε: «Στο μπάσκετ ευτυχώς τα Φύλλα Αγώνα μας είναι πεντακάθαρα έχει γίνει σημαντικά βήματα κατά της βίας».