Παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ από τα πρώτα λεπτά το Μαρούσι επιβλήθηκε (87-76) του Προμηθέα και πέτυχε την πρώτη νίκη του στην GBL, στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με εξαιρετική άμυνα και πλουραλισμό στην επίθεση το Μαρούσι διέλυσε (87-76) τον Προμηθέα στο κλειστό του Αγίου Θωμά για την 5η αγωνιστική της Greek Basketball League, παίρνοντας την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Με τον Γουόκερ, Γουέρ, Σαλάς και Λούντζη οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου συνέθεσαν ένα καρέ που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στους Πατρινούς που... τρόμαξαν από την αποφασιστικότητα των γηπεδούχων να «καθαρίσουν» το παιχνίδι από πολύ νωρίς και δεν έδειξαν προετοιμασμένοι για την πίεση που τους ασκήθηκε. Οι προσπάθειες του Κένταλ Κόλεμαν δεν ήταν αρκετές για να περιορίσουν την έκταση της ήττας.

Μαρούσι-Προμηθέας: Ο αγώνας

Από τα πρώτα λεπτά οι παίκτες του Ηλία Παπαθεοδώρου μπήκαν αποφασισμένοι να επιβάλουν τον ρυθμό τους και πιέζοντας πολύ στη μπάλα τους Πατρινούς πήραν ένα σημαντικό προβάδισμα (17-6 στο 7’) με τους Ζεμπ Τζάκσον και Μαξίμ Σαλάς να αποτελούν τους βασικούς πόλους επιθετικά στο παιχνίδι της ομάδας των «βορείων προαστίων».

Ο Προμηθέας προσπαθούσε να βρει λύσεις με τον Νιού Γουίλιαμς, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό με αποτέλεσμα να κλείσει το πρώτο 10λεπτο με το Μαρούσι να έχει πάρει μια μεγάλη διαφορά (25-9 στο 10’).

Η ένταση στην άμυνα συνεχίστηκε από τους παίκτες του Αμαρουσίου που «έπνιξαν» τον αντίπαλο τους διευρύνοντας τη διαφορά συνεχώς (30-11 στο 11.40’’ με τρίποντο του νεοαποκτηθέντα Τόμας Μπρους Ντρέσελ).

Ο Προμηθέας που δεν είχε σκορ από την περιφέρεια στα πρώτα 13 λεπτά (32-13) σημείωσε μόλις 4 δίποντα και 5 πόντους από την γραμμή της φιλανθρωπίας! Όσα πράγματα κι αν δοκίμασε ο προπονητής των Πατρινών Μιχάλης Μιχελάκος δεν του βγήκαν, καθώς οι παίκτες του έμοιαζαν να τα έχουν χαμένα σε πολλές περιπτώσεις. Η διαφορά συνεχώς διευρύνονταν (45-19 στο 17.40’’) και το ημίχρονο έκλεισε με το Μαρούσι να έχει ένα προβάδισμα 26 πόντων (47-21 στο 20’).

Οι Σαλάς και Τζάκσον ήταν εκείνοι που έδωσαν λύσεις στο πρώτο ημίχρονο, όπου οι πόντοι ήταν μοιρασμένοι από το Μαρούσι το οποίο σούταρε με 35% στα τρίποντα (7/20), ενώ είχε 17 ριμπάουντ, 14 ασίστ και 7 λάθη, ενώ τα 5 κλεψίματα έδωσαν εύκολους πόντους στο ανοικτό γήπεδο.

Από την πλευρά του ο Προμηθέας είχε τον Τζέικομπ Φόρεστερ με 6 πόντους και από κει και πέρα το... χάος. Με 8/19 δίποντα (42%) και 0/9 τρίποντα δεν μπορούσε να περιμένει τίποτε καλύτερο. Με 8 ασίστ για 13 λάθη στο πρώτο μέρος εξηγούνται όλα για το +26 του Αμαρουσίου.

Στο δεύτερο ημίχρονο δεν άλλαξε τίποτε, το Μαρούσι συνέχισε να πιέζει στην άμυνα, ο Προμηθέας αδυνατούσε να φτάσει στο καλάθι παρά μόνο με κάποια pick n’ roll του Νίκου Δίπλαρου με τον Κένταλ Κόλεμαν. Ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό για να συρρικνωθεί η διαφορά. Μάλιστα έφτασε στο +30 (58-28 στο 24’ και 63-33 στο 27’ με τρίποντο του Μιχάλη Λούντζη).

Το Μαρούσι είχε κυριαρχήσει και δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Προμηθέα με τους Σαλάς, Γουέρ, Γουόκερ και Λούντζη να δίνουν λύσεις (70-44 στο 30’). Από τους Πατρινούς Κόλεμαν και Φόρεστερ προσπάθησαν, αλλά δεν μπόρεσαν να αποτρέψουν την βαριά ήττα...

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤI… από το πρώτο 10λεπτο (25-9) έδειξε τις άγριες διαθέσεις του το Μαρούσι και έφτασε σε μια άνετη επικράτηση διατηρώντας τη διαφορά στους 30 πόντους σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

MVP O… Λανς Γουέρ τελείωσε τον αγώνα με 14 πόντους (7/7 δίποντα), 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 2 τάπες σε 23:25 λεππτά συγκεντρώνοντας 21 βαθμούς στην αξιολόγηση.

ΑΞΙΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ ΟΙ… Μιχάλης Λούντζης (13 π., 5 ριμπ., 5 ασίστ, 2 κλεψ.), Σαλάς (11 π.), Κασελάκης (11π.) και Γουόκερ (10π.).

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… ο Περικλής Κουρουπάκης με 11 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ και 1 τάπα ήταν εκείνος που ξεχώρισε.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… ο Ζακ Κάθμπερτσον που έμεινε στους 2 πόντους σε 24:26 λεπτά συμμετοχής.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ… Οι 29 ασίστ του Αμαρουσίου αναδεικνύουν το πλουραλιστικό παιχνίδι της ομάδας απέναντι στον Προμηθέα.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-9, 47-21, 70-44, 87-76.



Maroussi Coach: I. PAPATHEODOROU Assistant: D. MENOUDAKOS # Players POS MIN PTS FG 2P 3P FT REB AST TO STL BLK BLKR PF Fls on +/- Index M/A % M/A % M/A % M/A % OFF DEF REB STARTERS 1 J. WALKER PG 24:33 10 3-7 42% 1-2 50% 2-5 40% 2-2 100% 0 2 2 7 4 0 0 0 2 6 16 11 2 Z. JACKSON PG 21:23 9 2-5 40% 1-2 50% 1-3 33% 4-4 100% 1 1 2 4 3 2 0 1 4 5 11 11 7 M. SALASH PF 17:10 11 4-8 50% 1-2 50% 3-6 50% 0-0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 14 7 9 N. TOULIATOS PF 19:47 3 1-3 33% 0-0 0% 1-3 33% 0-0 0% 0 1 1 1 0 4 1 0 2 0 18 8 11 L. WARE PF 23:25 14 7-7 100% 7-7 100% 0-0 0% 0-2 0% 0 4 4 3 0 0 2 0 3 3 8 21 BENCH 3 T. DRECHSEL III SF 20:24 8 3-6 50% 1-2 50% 2-4 50% 0-0 0% 1 1 2 2 1 1 0 0 2 0 -7 9 6 A. KONIARIS PG 11:45 0 0-3 0% 0-0 0% 0-3 0% 0-0 0% 0 1 1 2 2 0 0 0 2 1 0 -2 10 A. KALAVROS SG 1:23 2 1-2 50% 1-2 50% 0-0 0% 0-0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 -7 0 13 G. TSAKIRIS PG 1:49 1 0-0 0% 0-0 0% 0-0 0% 1-2 50% 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 -7 1 14 L. KASELAKIS (C) PF 22:40 11 3-8 37% 2-5 40% 1-3 33% 4-4 100% 2 2 4 5 2 0 0 0 1 2 -3 13 27 M. LOUNTZIS PG 19:13 13 5-7 71% 2-2 100% 3-5 60% 0-0 0% 2 3 5 5 3 2 0 0 1 1 7 20 29 S. DeSOUSA C 16:28 5 2-2 100% 2-2 100% 0-0 0% 1-2 50% 0 1 1 0 1 1 1 0 4 2 5 6 Team / Coach 1 6 7 0 0 TEAM TOTALS 87 31-58 53% 18-26 69% 13-32 40% 12-16 75% 7 24 31 29 18 10 4 1 24 22 112