Μετά τον Μίλωνα ο Φοίνικας Σύρου νίκησε αυτή την φορά με 3-0 και τον ΟΦΗ και έκανε το δύο στα δύο στην φετινή Novibet Volley League.

Εξαιρετικό ξεκίνημα για τον Φοίνικα Σύρου στη Novibet Volley League με τους νησιώτες να κάνουν το δύο στα δύο. Η ομάδα του Άκη Χατζηαντωνίου μετά τον Μίλωνα, νίκησε με καθαρό τρίποντο και τον ΟΦΗ επικρατώντας στο «Μελίνα Μερκούρη» με 3-0 (25-22, 29-27, 25-21).

Οι γηπεδούχοι (παίζουν στο Ρέντη καθώς στο κλειστό της Ερμούπολης γίνονται έργα), ήταν καλύτεροι στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και έφτασαν στη νίκη απέναντι στους Κρητικούς που στην πρεμιέρα είχαν κερδίσει πολύ άνετα τον ΠΑΟΚ στο Ηράκλειο.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ο φοβερός και τρομερός, Γκαμπριέλε Νέλι που είχε 25 πόντους με 58% στην επίθεση, ενώ τον ακολούθησε ο Βαλτσίνοφ με 15. Για τους ηττημένους ο μοναδικός με διψήφιο αριθμό πόντων ήταν ο Μιχάλοβιτς με 13, αλλά δεν έφτανε για να μπορέσει η ομάδα του να πάρει κάτι από το ματς αυτό.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 29-27, 25-21)

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 21-19, 25-22

2ο σετ: 7-8, 16-15, 21-19, 29-27

3ο σετ: 8-6, 16-11, 21-16, 25-21

*Οι πόντοι του Φοίνικας προήλθαν από 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ 5 άσσους και 19 λάθη αντιπάλοι. Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 36 επιθέσεις, 10 μπλοκ, 3 άσσους και 21 λάθη αντιπάλου.

ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Άκης Χατζηαντωνίου): Νέλι 25 (21/36 επ., 2 άσοι, 2 μπλοκ), Βαλτσίνοφ 15 (12/29 επ., 1 άσος, 2 μπλοκ, 20% υπ. – 15% άριστες), Τελκίσκι 5 (1/3 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ), Μέγερ 3 (0/3 επ., 3 μπλοκ), Χαπανιέμι 3 (1/3 επ., 2 μπλοκ), Χάκας 8 (7/17 επ., 1 άσος, 33% υπ. – 11% άριστες) / Συναδινός (λ., 65% υπ. – 40% άριστες), Σαλταφερίδης 1 (1/1 επ.), Κονίδης, Αλιάι (λ.), Ιντρισλλάρι

ΟΦΗ (Φρανκ Ντεπέστελε): Μάκινεν 6 (6/22 επ., 46% υπ. – 31% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Μιχαΐλοβιτς 13 (11/20 επ., 1 άσος, 1 μπλοκ), Πουλ 9 (8/19 επ., 1 μπλοκ, 71% υπ. – 38% άριστες), Οζοκόγε 5 (2/9 επ., 3 μπλοκ), Μίτιτς 5 (1/2 επ., 1 άσος, 3 μπλοκ) / Μιχελάκης (λ., 56% υπ. – 20% άριστες), Παπαδοσήφος 1 (1 άσος), Πασχαλέρης 1 (0/2 επ., 1 μπλοκ), Ρουμελιωτάκης, Σπηλιώτης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος