Σεντ Κεντέν - Βιλερμπάν 99-94: Τέλος στο αήττητο σερί της ομάδας του Τόνι Πάρκερ
Το αήττητο σερί της Βιλερμπάν στη γαλλική λίγκα έλαβε τέλος, καθώς η ομάδα του Τόνι Πάρκερ δεν κατάφερε να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Σεντ Κεντέν (99-94). Οι γηπεδούχοι, που είχαν μόλις μία νίκη στις πρώτες έξι αγωνιστικές, έκαναν την έκπληξη και υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους στην πρώτη φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα, έπειτα από πέντε διαδοχικές επιτυχίες.
Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Έρικ Νιλ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 28 πόντους και 13 ασίστ, οργανώνοντας ιδανικά το παιχνίδι της ομάδας του. Πολύτιμες λύσεις έδωσαν ακόμη ο Καρβέλ Άντερσον με 18 πόντους και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αξέλ Τουπάν, που πρόσθεσε 15.
Για τη Βιλερμπάν, ο Τρέμοντ Γουότερς ξεχώρισε επιθετικά με 24 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Μποθ Γκατς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, ενώ ο Μαρκ Φόντζο-Ντάντα είχε συγκομιδή 13 πόντων.
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 4539-, 69-68, 99-94
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST
|STL
|TO
|BLK
|Fouls
|+/-
|PIR
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|O
|D
|T
|C
|D
|C
|D
|00
|Shekinah Munanga
|19:00
|0
|0
|0
|0.0%
|0
|4
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|2
|7
|9
|1
|1
|1
|2
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|Erick Neal
|33:21
|28
|4
|9
|44.4%
|3
|5
|60.0%
|11
|11
|100.0%
|0
|0
|0
|12
|3
|1
|3
|4
|0
|0
|3
|38
|3
|Karvel Anderson (C)
|29:42
|18
|0
|0
|0.0%
|6
|10
|60.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|3
|3
|2
|0
|0
|1
|1
|11
|18
|5
|Ousman Krubally
|17:18
|6
|2
|5
|40.0%
|0
|0
|0.0%
|2
|2
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|4
|4
|0
|0
|6
|21
|Axel Toupane
|25:15
|15
|2
|4
|50.0%
|2
|4
|50.0%
|5
|5
|100.0%
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|24
|7
|20
|Matthew Cleveland
|12:20
|2
|1
|2
|50.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|2
|1
|0
|09
|Taevion Kinsey
|13:59
|9
|4
|5
|80.0%
|0
|0
|0.0%
|1
|1
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|31
|Alexandre Gavrilovic
|10:50
|6
|0
|0
|0.0%
|2
|2
|100.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|44
|Aurèle Brena-Chemille
|07:05
|6
|1
|2
|50.0%
|1
|3
|33.3%
|1
|2
|50.0%
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|77
|Jean-Philippe Dally
|31:10
|9
|3
|5
|60.0%
|1
|3
|33.3%
|0
|0
|0.0%
|0
|2
|2
|3
|5
|3
|1
|0
|0
|0
|3
|7
|-
|Team / Coach
|00:00
|0
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|1
|2
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Total
|200:00
|99
|17
|36
|47.2%
|15
|30
|50.0%
|20
|21
|95.2%
|10
|23
|33
|23
|7
|3
|4
|14
|23
|11
|6
|116
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|2FG
|3FG
|FT
|Rebounds
|AST
|STL
|TO
|BLK
|Fouls
|+/-
|PIR
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|M
|A
|%
|O
|D
|T
|C
|D
|C
|D
|14
|Both Tut Gach
|25:08
|15
|5
|6
|83.3%
|0
|2
|0.0%
|5
|5
|100.0%
|1
|0
|1
|0
|3
|3
|0
|1
|0
|4
|2
|-7
|15
|21
|Joel Bolomboy
|19:19
|2
|1
|2
|50.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|3
|2
|5
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|-1
|6
|6
|25
|Hugo Besson
|18:24
|11
|5
|7
|71.4%
|0
|4
|0.0%
|1
|2
|50.0%
|0
|1
|1
|2
|3
|0
|0
|1
|1
|2
|-10
|8
|51
|Tremont Waters
|18:04
|24
|0
|1
|0.0%
|6
|8
|75.0%
|6
|6
|100.0%
|0
|0
|0
|4
|4
|3
|2
|1
|0
|3
|4
|0
|28
|99
|Jae Crowder (C)
|21:20
|5
|2
|4
|50.0%
|0
|1
|0.0%
|1
|2
|50.0%
|0
|3
|3
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|-8
|7
|1
|-
|Marc-Owen Fodzo Dada
|17:21
|13
|5
|6
|83.3%
|0
|0
|0.0%
|3
|6
|50.0%
|1
|0
|1
|1
|1
|1
|0
|0
|1
|2
|1
|11
|13
|3
|TyTy Washington
|30:03
|12
|3
|4
|75.0%
|2
|4
|50.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|1
|4
|5
|6
|2
|0
|0
|2
|3
|-4
|20
|7
|Lorenz Sanz
|NPJ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Edwin Jackson
|11:41
|0
|0
|1
|0.0%
|0
|2
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|0
|0
|2
|7
|3
|3
|35
|Yves Pons
|17:27
|7
|1
|1
|100.0%
|1
|1
|100.0%
|2
|3
|66.7%
|3
|3
|8
|3
|7
|-
|1
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|8
|7
|77
|Nate Sestina
|21:13
|5
|1
|5
|20.0%
|1
|3
|33.3%
|0
|0
|0.0%
|2
|2
|4
|1
|0
|0
|2
|0
|3
|9
|4
|9
|49
|Yohan Bassoumba
|NPJ
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Team / Coach
|00:00
|0
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|0
|0
|0.0%
|1
|2
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Total
|200:00
|94
|23
|37
|62.2%
|11
|25
|44.0%
|21
|27
|77.8%
|10
|25
|35
|23
|7
|4
|3
|1
|14
|23
|-
|113
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