Σεντ Κεντέν - Βιλερμπάν 99-94: Τέλος στο αήττητο σερί της ομάδας του Τόνι Πάρκερ

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Σεντ Κεντέν - Βιλερμπάν 99-94: Τέλος στο αήττητο σερί της ομάδας του Τόνι Πάρκερ

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Η Σεντ Κεντέν έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, υποχρεώνοντας τη Βιλερμπάν στην πρώτη της ήττα έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες στη γαλλική λίγκα

Το αήττητο σερί της Βιλερμπάν στη γαλλική λίγκα έλαβε τέλος, καθώς η ομάδα του Τόνι Πάρκερ δεν κατάφερε να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Σεντ Κεντέν (99-94). Οι γηπεδούχοι, που είχαν μόλις μία νίκη στις πρώτες έξι αγωνιστικές, έκαναν την έκπληξη και υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους στην πρώτη φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα, έπειτα από πέντε διαδοχικές επιτυχίες.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Έρικ Νιλ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 28 πόντους και 13 ασίστ, οργανώνοντας ιδανικά το παιχνίδι της ομάδας του. Πολύτιμες λύσεις έδωσαν ακόμη ο Καρβέλ Άντερσον με 18 πόντους και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αξέλ Τουπάν, που πρόσθεσε 15.

Για τη Βιλερμπάν, ο Τρέμοντ Γουότερς ξεχώρισε επιθετικά με 24 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Μποθ Γκατς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, ενώ ο Μαρκ Φόντζο-Ντάντα είχε συγκομιδή 13 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 4539-, 69-68, 99-94

 

Saint-Quentin
#ΠαίκτηςMINPTS2FG3FGFTReboundsASTSTLTOBLKFouls+/-PIR
MA%MA%MA%ODTCDCD
00Shekinah Munanga19:000000.0%040.0%000.0%279111232105
1Erick Neal33:21284944.4%3560.0%1111100.0%00012313400338
3Karvel Anderson (C)29:4218000.0%61060.0%000.0%00033200111118
5Ousman Krubally17:1862540.0%000.0%22100.0%101000044006
21Axel Toupane25:15152450.0%2450.0%55100.0%1000111100247
20Matthew Cleveland12:2021250.0%000.0%000.0%000110000210
09Taevion Kinsey13:5994580.0%000.0%11100.0%101003031000
31Alexandre Gavrilovic10:506000.0%22100.0%000.0%000000000100
44Aurèle Brena-Chemille07:0561250.0%1333.3%1250.0%101001100001
77Jean-Philippe Dally31:1093560.0%1333.3%000.0%022353100037
-Team / Coach00:000000.0%000.0%000.0%123100000000
Total200:0099173647.2%153050.0%202195.2%102333237341423116116

Lyon-Villeurbanne
#ΠαίκτηςMINPTS2FG3FGFTReboundsASTSTLTOBLKFouls+/-PIR
MA%MA%MA%ODTCDCD
14Both Tut Gach25:08155683.3%020.0%55100.0%10103301042-715
21Joel Bolomboy19:1921250.0%000.0%000.0%325111034-166
25Hugo Besson18:24115771.4%040.0%1250.0%0112300112-108
51Tremont Waters18:0424010.0%6875.0%66100.0%00044321034028
99Jae Crowder (C)21:2052450.0%010.0%1250.0%033201000-871
-Marc-Owen Fodzo Dada17:21135683.3%000.0%3650.0%101111001211113
3TyTy Washington30:03123475.0%2450.0%000.0%0145620023-420
7Lorenz SanzNPJ----------------------
11Edwin Jackson11:410010.0%020.0%000.0%033210002733
35Yves Pons17:27711100.0%11100.0%2366.7%33837-112100001387
77Nate Sestina21:1351520.0%1333.3%000.0%224100203949
49Yohan BassoumbaNPJ----------------------
-Team / Coach00:000000.0%000.0%000.0%123000000000
Total200:0094233762.2%112544.0%212777.8%1025352374311423-113
     

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