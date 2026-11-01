Η Σεντ Κεντέν έκανε την έκπληξη της αγωνιστικής, υποχρεώνοντας τη Βιλερμπάν στην πρώτη της ήττα έπειτα από πέντε διαδοχικές νίκες στη γαλλική λίγκα

Το αήττητο σερί της Βιλερμπάν στη γαλλική λίγκα έλαβε τέλος, καθώς η ομάδα του Τόνι Πάρκερ δεν κατάφερε να φύγει με το θετικό αποτέλεσμα από την έδρα της Σεντ Κεντέν (99-94). Οι γηπεδούχοι, που είχαν μόλις μία νίκη στις πρώτες έξι αγωνιστικές, έκαναν την έκπληξη και υποχρέωσαν τους αντιπάλους τους στην πρώτη φετινή τους ήττα στο πρωτάθλημα, έπειτα από πέντε διαδοχικές επιτυχίες.

Πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Έρικ Νιλ, ο οποίος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 28 πόντους και 13 ασίστ, οργανώνοντας ιδανικά το παιχνίδι της ομάδας του. Πολύτιμες λύσεις έδωσαν ακόμη ο Καρβέλ Άντερσον με 18 πόντους και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Αξέλ Τουπάν, που πρόσθεσε 15.

Για τη Βιλερμπάν, ο Τρέμοντ Γουότερς ξεχώρισε επιθετικά με 24 πόντους και 4 ριμπάουντ. Ο Μποθ Γκατς ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, ενώ ο Μαρκ Φόντζο-Ντάντα είχε συγκομιδή 13 πόντων.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 4539-, 69-68, 99-94

Saint-Quentin # Παίκτης MIN PTS 2FG 3FG FT Rebounds AST STL TO BLK Fouls +/- PIR M A % M A % M A % O D T C D C D 00 Shekinah Munanga 19:00 0 0 0 0.0% 0 4 0.0% 0 0 0.0% 2 7 9 1 1 1 2 3 2 1 0 5 1 Erick Neal 33:21 28 4 9 44.4% 3 5 60.0% 11 11 100.0% 0 0 0 12 3 1 3 4 0 0 3 38 3 Karvel Anderson (C) 29:42 18 0 0 0.0% 6 10 60.0% 0 0 0.0% 0 0 0 3 3 2 0 0 1 1 11 18 5 Ousman Krubally 17:18 6 2 5 40.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 6 21 Axel Toupane 25:15 15 2 4 50.0% 2 4 50.0% 5 5 100.0% 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 24 7 20 Matthew Cleveland 12:20 2 1 2 50.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 09 Taevion Kinsey 13:59 9 4 5 80.0% 0 0 0.0% 1 1 100.0% 1 0 1 0 0 3 0 3 1 0 0 0 31 Alexandre Gavrilovic 10:50 6 0 0 0.0% 2 2 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 44 Aurèle Brena-Chemille 07:05 6 1 2 50.0% 1 3 33.3% 1 2 50.0% 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 77 Jean-Philippe Dally 31:10 9 3 5 60.0% 1 3 33.3% 0 0 0.0% 0 2 2 3 5 3 1 0 0 0 3 7 - Team / Coach 00:00 0 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Total 200:00 99 17 36 47.2% 15 30 50.0% 20 21 95.2% 10 23 33 23 7 3 4 14 23 11 6 116