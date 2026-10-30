Οι δηλώσεις του Ντάριο Σάριτς μετά την επιβλητική νίκη της Αναντολού Εφές απέναντι στον Παναθηναϊκό με 83-68.

Η Αναντολού Εφές προσγείωσε απότομα τον Παναθηναϊκό (83-68) στην Πόλη και υποχρέωσε το σύνολο του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στη δεύτερη ήττα του στη φετινή EuroLeague. Αντίθετα, οι γηπεδούχοι έφθασαν στην τέταρτη νίκη τους στον θεσμό. Ο Ντάριο Σάριτς σε δηλώσεις του μετά το πέρας του ματς, στάθηκε στην κάκιστη εμφάνιση κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε πόσο χαρούμενος νιώθει για τη μεγάλη νίκη της ομάδας του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σάριτς:

«Μετά την εμφάνιση με τη Χάποελ που ήταν καταστροφή, μιλήσαμε μεταξύ μας και είπαμε ότι πρέπει να παλέψουμε, να είμαστε συγκεντρωμένοι, να μοιράσουμε την μπάλα. Έτσι πρέπει να είμαστε και στη συνέχεια της σεζόν, να έχουμε τέτοια ενέργεια. Σήμερα παίξαμε πάρα πολύ καλά, αντιδράσαμε μετά από μία βαριά ήττα.

Με ευχαριστεί πολύ αυτή η νίκη. Αισθανόμουν ότι είχα πέσει λίγο και ότι ήμουν μαλθακός, αυτό όμως ήταν ένα παιχνίδι γεμάτο ενέργεια και την είχα. 6 επιθετικά ριμπάουντ απέναντι στον Παναθηναϊκό, αυτό είναι θέληση. Παλέψαμε, δώσαμε μάχη, δεν πρέπει να διαλέγουμε όμως παιχνίδια. Πρέπει να παίζουμε πάντα έτσι. Αν μπορείς να κερδίσεις τον Παναθηναϊκό, με τους άλλους είναι πιο εύκολο.

Ξεκάθαρο ότι ήμασταν συγκεντρωμένοι, απέναντι σε μία μεγάλη ομάδα με σπουδαίους στόχους. Σε όλο το παιχνίδι τους μαρκάραμε σωστά, βρήκαν τρόπους να σκοράρουν, όμως διατηρήσαμε τον έλεγχο. Καταφέραμε να τους ρίξουμε τον ρυθμό».