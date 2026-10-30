Φόρος τιμής στην εποχή του Άταμαν

Ο Νίκος Παπαδογιάννης σαστίζει με το πισωγύρισμα του αγνώριστου Παναθηναϊκού και υπενθυμίζει ότι έπεται εκστρατεία στο Αλεξάνδρειο.

Στην αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο πρώην ομάδες του Εργκίν Άταμαν, εμφανίστηκαν στο παρκέ η Εφές του Άταμαν και ο Παναθηναϊκός του Άταμαν. O παμπόνηρος Tούρκος συνελήφθη από τις κάμερες να χαμογελάει σαρδόνια στις αρχές της γ’ περιόδου, αν και υποτίθεται ότι προτιμούσε ήττα της Εφές προκειμένου να ροκανίσει την καρέκλα του Πάμπλο Λάσο.

Μήπως ήταν η απογοητευτική εικόνα των «πρασίνων» αυτή που τον έκανε να τσιμογελάει; «Σιγά το πράγμα, αυτό μπορούσα να το κάνω και εγώ», φάνηκε να σκέφτεται.

«Ήμασταν πολύ αργοί σε όλα», δήλωσε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς τα μεσάνυχτα της Τρίτης, μετά τη δύσκολη νίκη επί της Αρμάνι.

Δεν ήταν τελικά αντικατοπτρισμός η εικόνα των προηγούμενων αγώνων του «τριφυλλιού», αλλά πραγματικότητα του Οκτώβρη.

Μόλις αφαιρέθηκε από την εξίσωση η θαλπωρή της έδρας, η ομάδα ξεγυμνώθηκε και επέτρεψε να φανούν όλα της τα προβλήματα. Που δεν είναι πάρα πολλά, ούτε όμως τόσο λίγα όσο πιστέψαμε τότε που τη βλέπαμε να κάνει καμαρωτή τη μία παρέλαση μετά την άλλη.

Εάν ο Παναθηναϊκός των αγώνων με Αρμάνι, Βασκόνια, Χάποελ και …Καρδίτσα ήταν μία ομάδα θαμπή και άκεφη, ο αποψινός θύμιζε κατάκοπο τουρίστα που έψαχνε ταξί μέσα στο επικό μποτιλιάρισμα της Κωνσταντινούπολης. Κάθε όχημα που περνούσε χωρίς να σταματήσει κουβαλούσε δύο ή τρεις βιαστικούς μαντράχαλους με μπλε φανέλες.

Με πρόχειρους υπολογισμούς η Εφές έβαλε γύρω στους 20 πόντους στον αιφνιδιασμό, τέσσερις εναντίον ενός, τρεις εναντίον μηδενός, όλοι εναντίον κανενός, σαν να είχαν οι «πράσινοι» τα πόδια κολλημένα σε κινούμενη άμμο. Η άμυνα του Παναθηναϊκού στο «πέντε-πέντε» ήταν ικανοποιητική, αλλά δεν θύμιζε σε τίποτε τη θηριώδη κυριαρχία των πρώτων αγωνιστικών.

Ναι, αλλά απέναντι στον Παναθηναϊκό υπήρχε ομάδα που τρώει 118 πόντους στην καθισιά της, σωστά; Λάθος. Η επιστροφή του Κέντρικ Ναν προκάλεσε βραχυκύκλωμα στον Σιλβέν Φρανσίσκο, το τζετ λαγκ του Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις τον έκανε παίκτη του ενός ημιχρόνου, οι ρόλοι παραμένουν μπερδεμένοι, ενώ η απουσία ενός σέντερ που σκοράρει (ή και που παίζει άμυνα) ήταν εμφανής όσο ποτέ.

Οι πέντε ψηλοί του Παναθηναϊκού έβαλαν όλοι μαζί 13 πόντους με 5/16 σουτ, ενώ ο Φερνάντο πέτυχε μοναχός του 15, ο δε Σάριτς παρέδωσε σεμινάριο από το λόου ποστ. Εάν η άμυνα των «πρασίνων» φαινόταν νωχελική και υποτονική, η επιθετική λειτουργία ήταν, με μία λέξη, τεμπέλικη.

Γράφεται και με νούμερα όλο αυτό: 68 πόντοι, 29 προσπάθειες για τρίποντο, 12 ασίστ, 16 λάθη. Η Εφές στο μεταξύ σούταρε 16/18 δίποντα στο πρώτο ημίχρονο, κράτησε σταθερά τα ηνία του αγώνα επί 40 λεπτά μολονότι ήταν πολύ άστοχη (3/20 τρίποντα μέχρι το τέλος της γ’ περιόδου), μοίρασε τρεις ασίστ για κάθε λάθος, πάνω απ’ όλα ήλεγξε απόλυτα τον ρυθμό του αγώνα.

Ο Παναθηναϊκός, πού βρισκόταν; Κολλημένος στο μποτιλιάρισμα που λέγαμε; Ακόμα και όταν κατόρθωσε κουτσά στραβά να φέρει το ματς στον πόντο, έκανε επιλογές που έκαναν τα μάτια να ματώνουν. Τι δουλειά είχε ο άτεχνος Ίζακ Μπόνγκα να ποστάρει και να επιχειρεί fadeaway στο 69-65; Όχι ότι ήταν συνταγή νίκης τα κολοκοτρωνέικα του ανέτοιμου Ναν στην τελική ευθεία του αγώνα…

Υποθέτω ότι δεν θα επιστρέψει πάλι με πούλμαν η αποστολή στην Ελλάδα, όπως τότε, αν και αυτή τη φορά θα είχε ένα κάποιο νόημα. Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει αύριο όχι για την Αθήνα, αλλά για τη Θεσσαλονίκη, όπου τον περιμένει με άγριες διαθέσεις ο Άρης το απόγευμα της Κυριακής. Έξι ώρες δρόμο, σκάρτα 600 χιλιόμετρα, με το βίντεο του αποψινού αγώνα στις οθόνες και με φλογερό εξάψαλμο του Ομπράντοβιτς μετά από κάθε λακκούβα.

Για να είμαστε όμως τίμιοι, ο προπονητής είναι υπόλογος για την εικόνα της Κωνσταντινούπολης όσο και οι παίκτες. Τις προάλλες αναρωτιόμουν μεταξύ σοβαρού και αστείου «μήπως ο Σέρβος το κάνει επίτηδες» ώστε να έχει την ομάδα σε διαρκή εγρήγορση, αλλά το σημερινό πέρα από κάθε περιγραφή χάλι δεν γίνεται ούτε εσκεμμένα.

Πολύ περισσότερα για τον Παναθηναϊκό, αλλά και για τον Ολυμπιακό με το νυστέρι στον Μοντέρο, και φυσικά για το σκάνδαλο Λιόλιου, θα πούμε στο αποψινό Gazz Floor, το οποίο θα ξεκινήσει λίγο πριν από τις 11 μ.μ. Μπορείτε να πιάσετε θέση με ένα απλό κλικ σε αυτόν εδώ τον σύνδεσμο. Μείνετε συντονισμένοι και προσδεθείτε, διότι με τη νέα εβδομάδα καταφτάνει και το αγαπημένο σας Old School.



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