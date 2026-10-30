Ομπράντοβιτς: «Άξιζε τη νίκη η Εφές, έβγαλε αντίδραση»
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Δείτε τα όσα ανέφερε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς λίγο μετά το τέλος του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Αναντολού Εφές.
Ο Παναθηναϊκός αποδείχθηκε κατώτερος των περιστάσεων στην Κωνσταντινούπολη και γνώρισε την ήττα από την Αναντολού Εφές με 83-68.
Μετά το τέλος ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς απένειμε τα εύσημα στην Εφές καθώς μιλώντας στην «flash interview» ανέφερε χαρακτηριστικά:
«Αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική Εφές, γεμάτη ενέργεια. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν πολύ λογικό να αντιδράσουν μετά την ήττα που είχαν. Συγχαρητήρια για τη νίκη, την άξιζαν»
@Photo credits: INTIME
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