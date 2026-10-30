Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των Ισραηλινών, ο Τόμας Σατοράνσκι έχει βρει τις αισθήσεις του και έχει υποστεί διάσειση.

Καθησυχάζουν οι Ισραηλινοί για Σατοράνσκι! Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση, ο Τσέχος γκαρντ υπέστη διάσειση και έχει βρει τις αισθήσεις του μετά τον σοκαριστικό του τραυματισμό απέναντι στην Ντουμπάι BC.

Υπενθυμίζεται ότι ο έμπειρος περιφερειακός περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, έπεσε στο παρκέ πολύ επικίνδυνα με το κεφάλι, στην προσπάθεια να πάρει ένα ριμπάουντ και επικράτησε... παγωμάρα. Όλοι οι παίκτες μαζεύτηκαν γύρω από τον έμπειρο αθλητή «τρομοκρατημένοι» και ανήσυχοι για την κατάστασή του. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια.