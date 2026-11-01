Μακάμπι - Χάποελ 87-105: Στα «ερυθρόλευκα» το ντέρμπι του Τελ Αβίβ με σούπερ Μίτσιτς!
Πατώντας το πόδι στο γκάζι στην 2η και στην 3η περίοδο, η Χάποελ μετέτρεψε το ντέρμπι του Ισραήλ κόντρα στη Μακάμπι σε... παράσταση για έναν ρόλο.
Συγκεκριμένα πραγματοποίησε επιμέρους σκορ 57-41 και έριξε τους τίτλους τέλους στην αναμέτρηση για την 4η αγωνιστική του εγχώριου πρωταθλήματος.
Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα ήταν ο Βασίλιε Μίτσιτς, ο οποίος έκανε... πράγματα και θαύματα έχοντας 31 πόντους με 0/2 δίποντα, 9/13 τρίποντα, 4/4 βολές και 5 ασίστ.
Ο Μπλέικνι ακολούθησε με 18 πόντους και 3/6 τρίποντα, ενώ «διψήφιος» ήταν και ο Οντιάσε ο οποίος πρόσθεσε 17 πόντους με 4/4 δίποντα και 9/10 βολές.
Για την Μακάμπι, ξεχώρισαν οι Μαντάρ (18π.), Σόρκιν (15π.) και Κόλσον (14π.)
ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Μαντάρ 18 (2), Σόρκιν 15 (2), Κλαρκ 5, Χόαρντ 4, Κόλσον 14 (4), Ντιμπαρτολομέο (3), Ρέιμαν, Γουάλας 4, Λιφ 8, Μπέιτον 10.
ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Κόφι 9, Ζινάτ 9 (2), Μίτσιτς 31 (9), Μπλέικνι 18 (3), Μπλατ 9 (3), Μπλέιζερ 3 (1), Κάρινγκτον, Οντιάσε 17, Οτούρου 4, Πάλατιν, Σέγκεβ 2, Τιμόρ (3).
Τα δεκάλεπτα: 22-26, 47-59, 63-83, 87-105.
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