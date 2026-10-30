Η Ντουμπάι BC του εκπληκτικού Πετρούσεφ έριξε στο... καναβάτσο τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 97-83 και έφτασε τις έξι νίκες στη EuroLeague.

Η Ντουμπάι BC επιβλήθηκε της Χάποελ Τελ Αβίβ με 97-83 και πέτυχε την έκτη της νίκη στη φετινή EuroLeague. Τρομερός ο Φίλιπ Πετρούσεφ για την ομάδα του Πασκουάλ, εκτός αποστολής έμεινε ο Γουόκαπ. Μελανή σελίδα του αγώνα, ο σοκαριστικός τραυματισμός του Σατοράνσκι. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού είχε 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Μίτσιτς με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ: Ο αγώνας

Στο πρώτο δεκάλεπτο η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη ήταν καλύτερη και με πιο ορθολογικές επιλογές στην επίθεση αλλά και με πίεση πάνω στην μπάλα στο αμυντικό κομμάτι, έκλεισε την περίοδο προηγούμενη με 22-19. Με την επιστροφή των παικτών στο παρκέ, το σκηνικό άλλαξε. Η Ντουμπάι BC του Τσάβι Πασκουάλ έκανε πιο επιθετική την άμυνά της και με πλουραλισμό στην επίθεση γύρισε... τούμπα το ματς, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ της 45-40, στον ηλεκτρονικό πίνακα.

Για τους γηπεδούχους, κορυφαίος ήταν ο Φίλιπ Πετρούσεφ με 13 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ, ενώ ακολούθησε και ο Έλι Οκόμπο με 7 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Από την πλευρά των Ισραηλινών, ξεχώρισαν οι Οτούρου, με 10 πόντους και 1 ριμπάουντ και Οντιάσε με 9 πόντους και 1 ριμπάουντ.

Στην επανάληψη, ο σύλλογος από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πάτησε... γκάζι και με επιμέρους σκορ 22-12 έφτασε τη διαφορά στο +15 (67-52), 2:09 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Για τους οικοδεσπότες στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασαν την απόδοσή τους οι Ντουέιν Μπέικον και ΜακΚίνλει Ράιτ και οι γηπεδούχοι έκλεισαν το τρίτο δεκάλεπτο στο 74-60. Δύο λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου, επικράτησε... παγωμάρα, καθώς ο Τόμας Σατοράνσκι υπέστη σοκαριστικό τραυματισμό στην προσπάθεια του να πάρει ένα ριμπάουντ. Πιο συγκεκριμένα, ο Τσέχος γκαρντ έπεσε πολύ επικίνδυνα στο παρκέ με το κεφάλι. Άπαντες πανικοβλήθηκαν, κάτι το οποίο φάνηκε και στο βλέμμα όλων και ο έμπειρος παίκτης μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο δεν άλλαξαν πολλά και η Ντουμπάι BC κράτησε το προβάδισμά της. Το τελικό 97-83 της έδωσε την έκτη νίκη της στη φετινή διοργάνωση.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ... Είχε σε απίστευτη βραδιά τους Πετρούσεφ, Μπέικον και Οκόμπο

MVP ΗΤΑΝ... Ο Φίλιπ Πετρούσεφ με 20 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 ασίστ

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ... Ο Έλι Οκόμπο με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 5 ασίστ

ΗΤΤΗΜΕΝΗ ΑΛΛΑ... Κρατάει την εμφάνιση των Μίτσιτς και Οτούρου η Χάποελ

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ... Ο Καμπόκλο, που είχε μόλις 2 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Τα 11 παραπάνω ριμπάουντ των νικητών (41-30)

Τα δεκάλεπτα: 19-22, 45-40, 74-60, 97-83

Τα ομαδικά στατιστικά:

Dubai Basketball FG 2PT FG 3PT FG FT REB Head coach: Xavi Pascual MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 E. Okobo 28:33 18 8/12 66.7% 6/9 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 3 3 5 2 1 1 0 22 3 D. Bacon * 30:05 17 5/11 45.5% 5/8 62.5% 0/3 0% 7/10 70% 0 5 5 2 1 2 0 0 20 4 J. Blossomgame 21:48 6 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 1/2 50% 2 4 6 0 1 0 0 0 11 6 D. Mintz 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 D. Bertans 09:55 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 1 4 0 0 0 -5 11 K. Kondic 07:08 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 3 13 D. Musa * 16:59 3 1/4 25% 1/1 100% 0/3 0% 1/2 50% 0 2 2 4 2 0 0 0 4 17 M. Kabengele * 16:50 7 2/6 33.3% 2/5 40% 0/1 0% 3/3 100% 3 4 7 0 4 1 0 1 8 21 M. Diakite 06:19 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 2 0 0 -1 23 T. Shengelia * 18:12 9 4/6 66.7% 3/4 75% 1/2 50% 0/0 0% 0 4 4 1 1 1 0 0 12 25 M. Wright IV * 27:20 12 5/9 55.6% 3/6 50% 2/3 66.7% 0/0 0% 0 6 6 3 1 0 0 0 16 30 F. Petrusev 16:51 20 6/6 100% 6/6 100% 0/0 0% 8/9 88.9% 1 2 3 1 2 1 1 0 26 Team/Coaches 4 1 5 0 0 0 0 0 5 TOTAL 200:00 97 35/62 56.5% 28/41 68.3% 7/21 33.3% 20/26 76.9% 10 31 41 18 19 8 2 1 121