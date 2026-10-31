Καθησυχαστικός Σατοράνσκι για τον τραυματισμό του: «Τώρα νιώθω πολύ καλύτερα»

Ο Τόμας Σαροράνσκι με μήνυμα του καθησύχασε τον κόσμο για την κατάσταση του μετά τον τραυματισμό του κόντρα στην Ντουμπάι.

Άτυχος στάθηκε ο Σατοράνσκι στο Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ! Περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, ο Τσέχος γκαρντ της ομάδας του Δημήτρη Ιτούδη, Τόμας Σατοράνσκι, έπεσε στο παρκέ πολύ επικίνδυνα με το κεφάλι, στην προσπάθεια να πάρει ένα ριμπάουντ και επικράτησε... παγωμάρα. Όλοι οι παίκτες μαζεύτηκαν γύρω από τον έμπειρο αθλητή «τρομοκρατημένοι» και ανήσυχοι για την κατάστασή του. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με φορείο στα αποδυτήρια.

Στη συνέχεια καθησύχασαν οι Ισραηλινοί για την κατάσταση του, με την πρώτη εκτίμηση να κάνει λόγο διάσειση. Ο Τσέχος συνεχίζει να είναι στο νοσοκομείο και έστειλε μήνυμα, τονίζοντας πως νιώθω πολύ καλύτερα.

«Γεια σε όλους, ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να ευχαριστήσω τον καθένα ξεχωριστά για όλα τα μηνύματα, τη στήριξη και το ενδιαφέρον σας.

Ένα πολύ ξεχωριστό ευχαριστώ στην Ντουμπάι, τους παίκτες και το επιτελείο της, για την άμεση αντίδραση και τη βοήθεια που μου έδωσαν. Είμαι πραγματικά ευγνώμων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συμπαίκτες μου, το επαγγελματικό επιτελείο και όλους τους ανθρώπους της Χάποελ για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια. Ήταν σίγουρα μια τρομακτική στιγμή, αλλά τώρα νιώθω πολύ καλύτερα. Ελπίζω να επιστρέψω στο γήπεδο όσο πιο γρήγορα γίνεται», έγραψε.