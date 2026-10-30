Ολυμπιακός: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο!
Σοκαριστική ήταν η εξέλιξη με τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο για τον Ολυμπιακό λίγες ώρες μόνο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο παίκτης του Ολυμπιακού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή (30/10), σε μια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της ζημιάς στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου του. Η εξέλιξη, πάντως, ήταν διαφορετική από εκείνη που αρχικά αναμενόταν, καθώς η σοβαρότητα του τραυματισμού ξεπέρασε τις πρώτες εκτιμήσεις, αφού η κατάσταση αποδείχθηκε πιο σύνθετη.
Η ανακοινώση
«Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έξω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Η εκτιμώμενη περίοδος απουσίας του από την αγωνιστική δράση είναι έξι μήνες.
Ολόκληρη η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γιαν καλή και ταχεία ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στα παρκέ!»
Jean Montero underwent surgery today to repair the lateral meniscus in his left knee. He is expected to be sidelined for six months. The entire Olympiacos BC family wishes Jean a smooth and speedy recovery and looks forward to seeing him back on the court! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 30, 2026
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