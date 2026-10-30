Ολυμπιακός: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο!

Ολυμπιακός: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο!

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Ολυμπιακός: Έξι μήνες εκτός ο Μοντέρο!
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Ο Ολυμπιακός έχει να διαχειριστεί τη δυσάρεστη κατάσταση του τραυματισμού του Γιαν Μοντέρο, ο οποίος θα μείνει εκτός δράσης για έξι ολόκληρους μήνες.

Σοκαριστική ήταν η εξέλιξη με τον τραυματισμό του Γιαν Μοντέρο για τον Ολυμπιακό λίγες ώρες μόνο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο παίκτης του Ολυμπιακού πέρασε την πόρτα του χειρουργείου την Παρασκευή (30/10), σε μια διαδικασία που πραγματοποιήθηκε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με σκοπό την αντιμετώπιση της ζημιάς στον μηνίσκο του αριστερού γονάτου του. Η εξέλιξη, πάντως, ήταν διαφορετική από εκείνη που αρχικά αναμενόταν, καθώς η σοβαρότητα του τραυματισμού ξεπέρασε τις πρώτες εκτιμήσεις, αφού η κατάσταση αποδείχθηκε πιο σύνθετη.

Η ανακοινώση

«Ο Γιαν Μοντέρο υποβλήθηκε σήμερα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση του έξω μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο. Η εκτιμώμενη περίοδος απουσίας του από την αγωνιστική δράση είναι έξι μήνες.

Ολόκληρη η οικογένεια της ΚΑΕ Ολυμπιακός εύχεται στον Γιαν καλή και ταχεία ανάρρωση και ανυπομονεί να τον δει ξανά στα παρκέ!»

 

     

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