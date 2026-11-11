Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έκανε μία νέα ανάρτηση στο Instagram, στην οποία φαίνονται τα τρόπαια που έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνεχίζει να προπονείται μόνος του, λόγω της τιμωρίας που έχει δεχθεί από τον Ολυμπιακό. Από την Κυριακή (15/11), θα είναι ξανά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο διεθνής γκαρντ, έκανε μια νέα ανάρτηση στο Instagram, στην οποία έγραψε: «Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι», ενώ σε μία από τις φωτογραφίες, φαίνονται τα τρόπαια που έχει κατακτήσει με τον Ολυμπιακό.

Η ανάρτηση του Ντόρσεϊ

«Προχωράω προς τον σκοπό μου. Τώρα σκέφτομαι πιο μεγάλα σχέδια. Έπρεπε να το χτίσω αυτό τούβλο-τούβλο. Πίστευα στον εαυτό μου πριν ακόμα μου δώσουν την ευκαιρία. Προτιμώ να με μισείς για αυτό που είμαι, παρά να με αγαπάς για αυτό που δεν είμαι».