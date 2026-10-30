Ολυμπιακός - Αρμάνι Μιλάνο: Μέσα στη 12άδα και Μιλουτίνοφ, μέσα και Κόντσαρ!
Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15 LIVE από το Gazzetta) στη Sunel Arena.
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους γνωστούς τραυματίες, Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο, όμως είχε παράλληλα ευχάριστες εξελίξεις με τον Τζον Κόντσαρ να συμπεριλαμβάνεται στην 12άδα των Πειραιωτών, ενώ επιστρέψει στη δράση ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αφού η μαγνητική του βγήκε καθαρή.
Η δωδεκάδα: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Εντζάι, Mιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Κόντσαρ,Τζόουνς.
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