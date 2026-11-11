Gazz Floor by Novibet: Μπορεί ο Βούτσεβιτς να γίνει ο νέος Φουρνιέ; - Τι είπε ο Μπαρτζώκας για Ντόρσει

Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης ανέλυσε στον Gazz Floor by Novibet την υπόθεση Νίκολα Βούτσεβιτς και Ολυμπιακό και παράλληλα μετέφερε τα όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφορικά με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο ρεπόρτερ του Ολυμπιακού στο Gazzetta.gr, Παναγιώτης Ραμαντάνης, μίλησε στο Gazz Floor by Novibet της Τετάρτης (11/10) και μετέφερε όλο το ρεπορτάζ αναφορικά με τα όσα ακούγονται τις τελευταίες ημέρες για τον Νίκολα Βούτσεβιτς και μία ενδεχόμενη μεταγραφή στους Πειραιώτες.

Θυμίζουμε πως ο Μαυροβούνιος, ο οποίος έκλεισε τα 36 του χρόνια τον περασμένο μήνα (24/10), παραχώρησε μια συνέντευξη στην «Mundo Deportivo» όπου κλήθηκε να απαντήσει σε ερώτηση για πιθανή μετακόμισή του στην Ευρώπη ύστερα από 16 χρόνια στο NBA. Τι είπε; «Εάν ερχόμουν στην Euroleague, οι τρεις ομάδες που θα μου άρεσαν είναι ο Ερυθρός Αστέρας, ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ Μαδρίτης» εκθειάζοντας παράλληλα και τον Γιώργο Μπαρτζώκα, με το ερώτημα φυσικά να είναι ένα, το έαν μπορεί ο υψηλόσωμος σέντερ να γίνει ο νέος Φουρνιέ του Ολυμπιακού.

Παράλληλα ο Ραμαντάνης αποκάλυψε τα όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός στη Media Day των Ερυθρόλευκων, ενόψει του αγώνα με τη Dubai BC, με τον ίδιο να απαντάει μάλιστα σε ερώτηση για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Η τιμωρία του Έλληνα γκαρντ ολοκληρώνεται στις 15 του μήνα και βάσει χρονοδιαγράμματος αναμένεται να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας του από την επόμενη ημέρα.

«Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι που μπορώ να πω. Αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για το αυριανό παιχνίδι, το οποίο είναι απαιτητικό. Ο Ντόρσεϊ δεν θα είναι αύριο με την ομάδα. Δεν είναι ότι δεν θέλω να μιλήσω, αλλά καλύτερα να μιλήσουμε για το παιχνίδι το αυριανό, με το ρόστερ που έχουμε και μετά θα έχουμε όλο το χρόνο να αναλύσουμε τα άλλα θέματα», σημείωσε χαρακτηριστικά.