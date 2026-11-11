Μιλουτίνοφ: «Προσπαθώ να επιστρέψω, ακόμα δεν είμαι στο επίπεδό μου»

Δείτε τα όσα είπε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ενόψει του αγώνα με την Ντουμπάι BC (12/11, 21:15) για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού μίλησε για την αναμέτρηση κόντρα στην ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ όπως επίσης και για την δική του κατάσταση.

«Προσπαθώ να επιστρέψω μετά τον τραυματισμό μου. Ακόμα δεν είμαι στο επίπεδο που θέλω, αλλά προσπαθώ να βοηθώ την ομάδα με όποιον τρόπο μπορώ» είπε αρχικά ο Μιλουτίνοφ, ενώ όσον αφορά το δικό του μέλλον, είπε: «Δεν γνωρίζω τι θα γίνει στο μέλλον. Αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, αλλά δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια».

Για την επίδραση του Καμπενγκέλε στο παιχνίδι της Ντουμπάι BC,σχολίασε: «Είναι απίστευτος παίκτης και ένας από τους καλύτερους ψηλούς στην Ευρώπη. Η Ντουμπάι όμως έχει πολλούς παίκτες αξιόλογους παίκτες και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί».

Όσο για τα χαμηλά ποσοστά της ομάδας του και αν επηρεάζονται από τη μικρή προσέλευση κόσμου στη SUNEL Arena; «Δεν πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό. Μπορεί να μην είμαστε τόσο καλοί επιθετικά όπως στο ξεκίνημα της σεζόν, αλλά έχουμε βελτιωθεί αμυντικά και με τη δουλειά που ρίχνουμε καθημερινά τα αποτελέσματα θα έρθουν.»