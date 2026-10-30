Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Πάουελ

Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Πάουελ

Γιώργος Σακελλάρης
Φενέρμπαχτσε: Ανακοίνωσε τον Πάουελ
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Η Φενέρμπαχτσε ανακοίνωσε και με τη... βούλα την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ.

Επίσημο το «μπαμ» από τη Φενέρμπαχτσε! Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ανακοίνωσε την απόκτηση του Ντουάιτ Πάουελ , ο οποίος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στα ευρωπαϊκά γήπεδα, μετά από πολυετή θητεία στο NBA.

Ο Πάουελ έχει στην «πλάτη» του 13 χρόνια εμπειρίας από το NBA, μετρώντας 766 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Την περασμένη σεζόν είχε μ.ο 3.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.

Έτσι, η ομάδα της ασιατικής πλευράς της Πόλης, ενισχύει τη «frontline» της με τον 35χρονο Καναδό, ο οποίος βλέπει τον κόσμο από τα 211 εκατοστά.

@Photo credits: @FBBasketbol/X
     

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