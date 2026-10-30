Ο Ντουάιτ Πάουελ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με το «basketnews».

Μεταγραφή... βόμβα από το NBA είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Φενέρμπαχτσε, αφού βρίσκεται μια... ανάσα στο να υπογράψει τον Ντουάιτ Πάουελ.

Συγκεκριμένα το «basket news» αποκάλυψε πως η τούρκικη ομάδα βρίσκεται εδώ και καιρό σε συνομιλίες με τον Καναδό σέντερ και αναμένεται να ολοκληρώσει τη συμφωνία μαζί του, μέχρι το τέλος της σεζόν.

Ο Πάουελ έχει στην «πλάτη» του 13 χρόνια εμπειρίας από το NBA, μετρώντας 768 εμφανίσεις στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη. Την περασμένη σεζόν είχε μ.ο 3.3 πόντους, 4.1 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά αγώνα.

Εφόσον ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε, τότε ο Σάρας Γιασικεβίτσιους θα έχει στα «χέρια» του έναν πολύ έμπειρο παίκτη που θα μπορέσει να προσφέρει πολύτιμες λύσεις στο παρκέ για την ομάδα του.