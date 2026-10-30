Η κατάσταση του Γιαν Μοντέρο παραμένει ανοιχτή στον Ολυμπιακό, με το ιατρικό επιτελείο να αξιολογεί προσεκτικά τα δεδομένα για το πρόβλημα στο αριστερό γόνατο και να αναζητά την ασφαλέστερη λύση για την επιστροφή του στη δράση.

Ο τραυματισμός του Γιαν Μοντέρο εξακολουθεί να προκαλεί προβληματισμό στον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να μην έχουν στη διάθεσή τους τον Δομινικανό γκαρντ μετά τις ενοχλήσεις που αισθάνεται στο αριστερό γόντατο.

Η ομάδα του Πειραιά εξετάζει προσεκτικά όλα τα δεδομένα προκειμένου να καταλήξουν στην καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς πρόκειται για λεπτό ζήτημα και σαφώς υπάρχει και το ιατρικό απόρρητο.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περιοχή, γεγονός που δεν αφήνει περιθώρια για βιαστικές αποφάσεις. Ο Μοντέρο ταλαιπωρείται από συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο με τις ενοχλήσεις να επιμένουν. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλεται σε εξονυχιστικές εξετάσεις, ενώ του δίνεται ένα μικρό χρονικό περιθώριο προκειμένου να αξιολογηθεί πλήρως η κατάσταση και να αποφασιστεί ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης.

Στο τραπέζι βρίσκονται διάφορες επιλογές. Η πρώτη αφορά τη συντηρητική αντιμετώπιση, με στόχο να υποχωρήσουν οι ενοχλήσεις χωρίς να χρειαστεί κάποια επέμβαση, ενώ δεν αποκλείεται και ένα ενδεχόμενο επέμβασης με τη μορφή αρθροσκόπησης, μια ελάχιστα επεμβατική μέθοδος, κάτι που εξετάζεται από το ιατρικό επιτελείο. Η τελική απόφαση θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα των εξετάσεων και την αξιολόγηση από τους γιατρούς, ενώ με αυτόν τον τρόπο θα προκύψει και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός δράσης.

Σε κάθε περίπτωση, δεν πρόκειται για μια απλή υπόθεση, με τον Ολυμπιακό να θέλει να επιλέξει την καλύτερη δυνατή λύση, χωρίς να ρισκάρει την κατάσταση του παίκτη. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το εξαιρετικό ξεκίνημα που έχει πραγματοποιήσει ο Μοντέρο στην EuroLeague. Σε έξι συμμετοχές με τη φανέλα των Πειραιωτών μετράει 15,5 πόντους, 4,5 ασίστ και 3,5 ριμπάουντ, με 52,5% στα δίποντα, σε 23,5 λεπτά κατά μέσο όρο. Μάλιστα, ο Δομινικανός γκαρντ είχε αναδειχθεί MVP της 5ης αγωνιστικής, πραγματοποιώντας σπουδαία εμφάνιση απέναντι στη Βαλένθια.