Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη «Sunel Arena» για την 14 η αγωνιστική της Euroleague (21:15) με φόντο τη συνέχεια στο νικηφόρο σερί που τον έχει φέρει στην κορυφή.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει μπει σε νικηφόρο μονοπάτι με 3/3 νίκες στις τελευταίες αγωνιστικές και θέλει για πρώτη φορά φέτος να κάνει… καρέ.

Οι Πειραιώτες αντέδρασαν μετά την εντός έδρας ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα (57-62), με την επιβλητική νίκη επί της Ντουμπάι (101-72), το πλήρως ανέλπιστο όπως εξελίχθηκε «διπλό» με τη Μακάμπι στη Λεμεσό στην παράταση (95-97) και την εμφατική επικράτηση με τη Ρεάλ στα Άνω Λιόσια (92-76).

Με αυτό το σερί έφτασαν στο 10-3 και στην κορυφή της κατάταξης, θέση που θέλουν να υπερασπιστούν απέναντι στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, εκμεταλλευόμενοι το μομέντουμ, την καλή αγωνιστική κατάσταση και την ψυχολογία, στοιχεία που υπερβαίνουν το περιορισμένο αυτή την εποχή rotation λόγω των απουσιών.

Αντίπαλος είναι η ομάδα του Τελ Αβίβ που έχει συνεχή σκαμπανεβάσματα, κάτι που αποτυπώνεται στο ρεκόρ της (7-6) καθώς έχει μόλις μία νίκη στην τελευταία πεντάδα αγώνων (82-85 με την Μπασκόνια) και την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε στο Παρίσι από την Παρί (97-96).

Οι δύο πρόσφατες εντός έδρας «ερυθρόλευκες» νίκες ήταν επιβλητικές με διψήφιες διαφορές, με τον Ολυμπιακό να στοχεύει σε άλλη μία επιβλητική βραδιά απέναντι σε έναν πολύ ποιοτικό αλλά ασταθή αντίπαλο. Στο 1.96 η νίκη με χάντικαπ -7.5 πόντων.

Βασικός πυλώνας της ομάδας είναι ο Σάσα Βεζένκοφ, με τον MVP της Euroleague να βγαίνει σταθερά μπροστά και όχι μόνο στο σκοράρισμα, σηκώνοντας το βάρος. Στο 4.07 το ενισχυμένο combo με Over 23.5 σε πόντους, ριμπάουντ και ασίστ.

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