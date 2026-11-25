Γνωστή έγινε η δωδεκάδα του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ να είναι κανονικά διαθέσιμος, ενώ ο ΜακΙντάιρ έμεινε εκτός.

Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του ένα απαιτητικό παιχνίδι για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague. Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποδεχθούν τη Χάποελ Τελ Αβίβ (25/11, 21:15, LIVE στο Gazzetta) στη Sunel Arena, με στόχο τη συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Για το προσεχές παιχνίδι κόντρα στην ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, έγινε γνωστή η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, θα έχει στη διάθεσή του τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του.

Από την άλλη, εκτός έμεινε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, ο οποίος ταλαιπωρείται από γρίπη τύπου Α.

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Ντάνστον, Χολ, Τζόουνς, Φουρνιέ