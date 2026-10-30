Ολυμπιακός: Ποια γκαρντ είναι διαθέσιμα με την Αρμάνι, τι ισχύει με Κόντσαρ
Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπεσίκτας, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15 LIVE από το Gazzetta).
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους γνωστούς τραυματίες, Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο, ενώ ερωτηματικό παραμένει ο Τζον Κόντσαρ για το αν θα συμπεριληφθεί στην 12άδα των Πειραιωτών.
Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού έφτασε στην Ελλάδα τη Δευτέρα (27/10), ενώ σημειώνεται έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία με τους Νικς.
Πλέον είναι απόφαση του Έλληνα τεχνικού αν θα κόψει κάποιον από την 12άδα του Ολυμπιακού, προκειμένου να μπει ο Καναδός. Θυμίζουμε κόντρα στην Μπεσίκτας χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Νίκος Πλώτας, ο οποίος έδωσε πολύ σημαντικά λεπτά στο παρκέ και προσέφερε λύσεις, κυρίως στην άμυνα.
Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των απουσιών του Ολυμπιακού στα γκαρντ, ο Τάισον Γουόρντ έχει χρειαστεί να ανέβει μία θέση, παίζοντας στο «2».
- PG: ΜακΙντάιρ, Πλώτας, Τζόζεφ,
- SG: Νετζήπογλου, Γουόρντ, Κόντσαρ (;)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.