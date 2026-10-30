Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με τις γνωστές απουσίες των Φουρνιέ και Μοντέρο κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο. Ποια γκαρντ θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπεσίκτας, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν στρέψει την προσοχή τους στην αναμέτρηση κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15 LIVE από το Gazzetta).

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα έχει στη διάθεσή του, τους γνωστούς τραυματίες, Εβάν Φουρνιέ και Γιαν Μοντέρο, ενώ ερωτηματικό παραμένει ο Τζον Κόντσαρ για το αν θα συμπεριληφθεί στην 12άδα των Πειραιωτών.

Το νέο απόκτημα του Ολυμπιακού έφτασε στην Ελλάδα τη Δευτέρα (27/10), ενώ σημειώνεται έχει πραγματοποιήσει προετοιμασία με τους Νικς.

Πλέον είναι απόφαση του Έλληνα τεχνικού αν θα κόψει κάποιον από την 12άδα του Ολυμπιακού, προκειμένου να μπει ο Καναδός. Θυμίζουμε κόντρα στην Μπεσίκτας χρόνο συμμετοχής πήρε και ο Ν​​​​​​​ίκος Πλώτας, ο οποίος έδωσε πολύ σημαντικά λεπτά στο παρκέ και προσέφερε λύσεις, κυρίως στην άμυνα.

Μάλιστα αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω των απουσιών του Ολυμπιακού στα γκαρντ, ο Τάισον Γουόρντ έχει χρειαστεί να ανέβει μία θέση, παίζοντας στο «2».