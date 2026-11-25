Ο Ιωάννης Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet έθεσε ένα... κρίσιμο ερώτημα στον Νίκο Μοσχοβίτη αναφορικά με το εάν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ταιριάζει στον ΠΑΟΚ.

Στη χθεσινή εκπομπή του Gazz Floor by Novibet έγινε μία εκτενή αναφορά σχετικά στο μέλλον του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, ιδίως από τη στιγμή που η τιμωρία που του επιβλήθηκε από την ομάδα του έχει τελείωσε και πλέον έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις των πρωταθλητών Ευρώπης.

Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης μετέφερε όλο το ρεπορτάζ που αφορά τον Έλληνα γκαρντ, ενώ φυσικά αναφέρθηκε και το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Ντόρσεϊ από τους Ερυθρόλευκους και να μετακομίσει στον ΠΑΟΚ.

Με αφορμή το γεγονός αυτό, ο Ιωάννης Παπαπέτρου ρώτησε τον ρεπορτέρ του Δικεφάλου του Βορρά, Νίκο Μοσχοβίτη αν ταιριάζει στους Θεσσαλονικείς ο παίκτης αυτός.

«Νίκο, λες να ταιριάξει ο Ντόρσεϊ τώρα στον ΠΑΟΚ, με αυτό το μπάσκετ "κατεβαίνουμε και σουτάρουμε τρίποντα";», αναρωτήθηκε ο άλλοτε φόργουορντ του Παναθηναϊκού, με τον ίδιο να του απαντάει ότι:

«Είναι μια καλή ερώτηση αυτή, γιατί κάποια στιγμή τα 40 τρίποντα, αν πάει και ο Ντόρσεϊ, θα γίνουν 50! Σε όλη αυτή την κουβέντα και τον πραγματικό χαμό που γίνεται με τις διάφορες περιπτώσεις για τον ΠΑΟΚ, κάποια στιγμή θα πρέπει να βάζουμε και το μπασκετικό κομμάτι στην κουβέντα, πέρα από το όλο hype που μπορεί να υπάρχει. Τώρα, αν μπορείς να πάρεις έναν παίκτη όπως ο Ντόρσεϊ από τώρα, προφανώς και θα προχωρήσεις και θα τον πάρεις».