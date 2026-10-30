Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός: Sold-out η αναμέτρηση

Παναγιώτης Αρταβάνης
Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός: Sold-out η αναμέτρηση
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Κατάμεστο αναμένεται να είναι το γήπεδο της Αναντολού Εφές ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30 LIVE από το Gazzetta), για την 9η «στροφή» της EuroLeague.

Η τουρκική ομάδα μέσω ανακοίνωσης, έκανε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει της αναμέτρησης.

 
@Photo credits: eurokinissi
     

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