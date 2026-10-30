Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός: Sold-out η αναμέτρηση
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30 LIVE από το Gazzetta), για την 9η «στροφή» της EuroLeague.
Η τουρκική ομάδα μέσω ανακοίνωσης, έκανε γνωστό πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια ενόψει της αναμέτρησης.
🔥 EuroLeague gecesinde evimiz yine kapalı gişe! 👊 Panathinaikos AKTOR karşısında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde tüm biletler tükendi. Tribünde buluşuyoruz Anadolu Efesli! #SahayaHükmet #RuleTheCourt https://t.co/OYiF2SEwEv— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) October 30, 2026
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