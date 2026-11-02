Πέτκιμ - Αναντολού Εφές 77-87: Το δίδυμο Λόιντ - Πέιν... καθάρισε για την ομάδα του Λάσο

Παναγιώτης Αρταβάνης
Πέτκιμ - Αναντολού Εφές 77-87: Το δίδυμο Λόιντ - Πέιν... καθάρισε για την ομάδα του Λάσο

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Αναντολού Εφές μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, άλωσε την έδρα της Πέτκιμ με 87-77 για την 6η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Αναντολού Εφές, αφού μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικράτησε και της Πέτκιμ με 87-77.

Η ομάδα του Λάσο παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης, πανηγυρίζοντας την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Πέιν και Λόιντ, που πέτυχαν αμφότεροι από 16 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χόρτον με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Πλέον η Αναντολού Εφές στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Παρί (05/11, 21:15).

 

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 44-41, 53-63, 77-87

FG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
5Dario Saric *25:07115/1145.45%5/956%0/20%1/1100%010101200221
11Fatts Russell *13:3493/650%2/450%1/250%2/367%0221310042
23Collin Malcolm *25:48103/560%2/450%1/1100%3/475%0331120003
24David Mutaf *04:5221/333.33%1/1100%0/20%0/00%101000000-2
24Ercan Osmani *24:4631/425%1/250%0/20%1/250%1341210023
2Darius Karutasu00:5400/10%0/00%0/10%0/00%000000000-2
3Jordan Loyd34:15165/771.43%1/250%4/580%2/2100%0332200032
19Burak Can Yıldızlı00:5400/00%0/00%0/00%0/00%000000000-4
22Cameron Payne20:27165/1145.45%2/450%3/743%3/475%1347100024
32Matthew Strazel20:46134/850%3/650%1/250%4/4100%0004110213
33Erkan Yılmaz (K)15:5051/250%1/1100%0/10%3/475%2240020002
88Kai Jones12:4821/1100%1/1100%0/00%0/00%2350100032
Team/Coaches01110
TOTAL200:008729/5949.15%19/3456%10/2540%19/2479%7303717147001722

* İlk Beş

Sahadakiler

Koç: Pablo Laso Biurrun

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    ΜΠΑΣΚΕΤ: ΤΟΥΡΚΙΑ Τελευταία Νέα