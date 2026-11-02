Η Αναντολού Εφές μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού, άλωσε την έδρα της Πέτκιμ με 87-77 για την 6η αγωνιστική του τουρκικού πρωταθλήματος.

Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Αναντολού Εφές, αφού μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικράτησε και της Πέτκιμ με 87-77.

Η ομάδα του Λάσο παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης, πανηγυρίζοντας την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.

Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Πέιν και Λόιντ, που πέτυχαν αμφότεροι από 16 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χόρτον με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Πλέον η Αναντολού Εφές στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Παρί (05/11, 21:15).

Τα δεκάλεπτα: 18-16, 44-41, 53-63, 77-87

FG 2PT FG 3PT FG FT REB View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 5 Dario Saric * 25:07 11 5/11 45.45% 5/9 56% 0/2 0% 1/1 100% 0 10 10 1 2 0 0 2 2 1 11 Fatts Russell * 13:34 9 3/6 50% 2/4 50% 1/2 50% 2/3 67% 0 2 2 1 3 1 0 0 4 2 23 Collin Malcolm * 25:48 10 3/5 60% 2/4 50% 1/1 100% 3/4 75% 0 3 3 1 1 2 0 0 0 3 24 David Mutaf * 04:52 2 1/3 33.33% 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 24 Ercan Osmani * 24:46 3 1/4 25% 1/2 50% 0/2 0% 1/2 50% 1 3 4 1 2 1 0 0 2 3 2 Darius Karutasu 00:54 0 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3 Jordan Loyd 34:15 16 5/7 71.43% 1/2 50% 4/5 80% 2/2 100% 0 3 3 2 2 0 0 0 3 2 19 Burak Can Yıldızlı 00:54 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 22 Cameron Payne 20:27 16 5/11 45.45% 2/4 50% 3/7 43% 3/4 75% 1 3 4 7 1 0 0 0 2 4 32 Matthew Strazel 20:46 13 4/8 50% 3/6 50% 1/2 50% 4/4 100% 0 0 0 4 1 1 0 2 1 3 33 Erkan Yılmaz (K) 15:50 5 1/2 50% 1/1 100% 0/1 0% 3/4 75% 2 2 4 0 0 2 0 0 0 2 88 Kai Jones 12:48 2 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 3 5 0 1 0 0 0 3 2 Team/Coaches 0 1 1 1 0 TOTAL 200:00 87 29/59 49.15% 19/34 56% 10/25 40% 19/24 79% 7 30 37 17 14 7 0 0 17 22

* İlk Beş

Sahadakiler

Koç: Pablo Laso Biurrun