Πέτκιμ - Αναντολού Εφές 77-87: Το δίδυμο Λόιντ - Πέιν... καθάρισε για την ομάδα του Λάσο
Συνέχισε τα θετικά αποτελέσματα η Αναντολού Εφές, αφού μετά τη μεγάλη νίκη που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό, επικράτησε και της Πέτκιμ με 87-77.
Η ομάδα του Λάσο παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο στο δεύτερο ημίχρονο και μπόρεσε να ελέγξει τον ρυθμό της αναμέτρησης, πανηγυρίζοντας την 5η νίκη της στο πρωτάθλημα της Τουρκίας.
Κορυφαίοι για τους νικητές ήταν οι Πέιν και Λόιντ, που πέτυχαν αμφότεροι από 16 πόντους, ενώ στον αντίποδα ξεχώρισε ο Χόρτον με 16 πόντους, 10 ριμπάουντ και 1 ασίστ.
Πλέον η Αναντολού Εφές στρέφει την προσοχή της στον αγώνα κόντρα στην Παρί (05/11, 21:15).
Τα δεκάλεπτα: 18-16, 44-41, 53-63, 77-87
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|5
|Dario Saric *
|25:07
|11
|5/11
|45.45%
|5/9
|56%
|0/2
|0%
|1/1
|100%
|0
|10
|10
|1
|2
|0
|0
|2
|2
|1
|11
|Fatts Russell *
|13:34
|9
|3/6
|50%
|2/4
|50%
|1/2
|50%
|2/3
|67%
|0
|2
|2
|1
|3
|1
|0
|0
|4
|2
|23
|Collin Malcolm *
|25:48
|10
|3/5
|60%
|2/4
|50%
|1/1
|100%
|3/4
|75%
|0
|3
|3
|1
|1
|2
|0
|0
|0
|3
|24
|David Mutaf *
|04:52
|2
|1/3
|33.33%
|1/1
|100%
|0/2
|0%
|0/0
|0%
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|24
|Ercan Osmani *
|24:46
|3
|1/4
|25%
|1/2
|50%
|0/2
|0%
|1/2
|50%
|1
|3
|4
|1
|2
|1
|0
|0
|2
|3
|2
|Darius Karutasu
|00:54
|0
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0/1
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-2
|3
|Jordan Loyd
|34:15
|16
|5/7
|71.43%
|1/2
|50%
|4/5
|80%
|2/2
|100%
|0
|3
|3
|2
|2
|0
|0
|0
|3
|2
|19
|Burak Can Yıldızlı
|00:54
|0
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|-4
|22
|Cameron Payne
|20:27
|16
|5/11
|45.45%
|2/4
|50%
|3/7
|43%
|3/4
|75%
|1
|3
|4
|7
|1
|0
|0
|0
|2
|4
|32
|Matthew Strazel
|20:46
|13
|4/8
|50%
|3/6
|50%
|1/2
|50%
|4/4
|100%
|0
|0
|0
|4
|1
|1
|0
|2
|1
|3
|33
|Erkan Yılmaz (K)
|15:50
|5
|1/2
|50%
|1/1
|100%
|0/1
|0%
|3/4
|75%
|2
|2
|4
|0
|0
|2
|0
|0
|0
|2
|88
|Kai Jones
|12:48
|2
|1/1
|100%
|1/1
|100%
|0/0
|0%
|0/0
|0%
|2
|3
|5
|0
|1
|0
|0
|0
|3
|2
|Team/Coaches
|0
|1
|1
|1
|0
|TOTAL
|200:00
|87
|29/59
|49.15%
|19/34
|56%
|10/25
|40%
|19/24
|79%
|7
|30
|37
|17
|14
|7
|0
|0
|17
|22
* İlk Beş
Sahadakiler
Koç: Pablo Laso Biurrun
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