Δείτε την ώρα και το κανάλι της αναμέτρησης της Αναντολού Εφές κόντρα στον Παναθηναϊκό για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για να αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές (30/10, 19: 30 LIVE από το Gazzetta) στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς θέλει να κάνει το 2/2 στη διπλή εβδομάδα και να συνεχίσει να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας. Στις δηλώσεις του ο Σέρβος τεχνικός ενόψει του αγώνα, τόνισε: «Η βαριά ήττα της Εφές από τη Χάποελ σημαίνει ότι σίγουρα θα παίξει τώρα ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Αν θυμάστε, πριν από μερικές ημέρες κέρδισαν εκτός έδρας την Ζάλγκιρις, παίζοντας τέλειο μπάσκετ. Το χθεσινό ήταν απλά ένα παιχνίδι. Εμείς σίγουρα θα συναντήσουμε μια Εφές με περισσότερη ενέργεια, που θα παίξει ένα καλύτερο μπάσκετ από το χθεσινό».

Το τζάμπολ της αναμέτρησης είναι προγραμματισμένο για τις 19:30 με τηλεοπτική μετάδοση από το NovaSports 4.