Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Μέσω ανάρτησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε οδηγίες στους φιλάθλους της ενόψει του αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15, LIVE από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τόνισε μεταξύ άλλων στον κόσμο της ομάδας να φτάσει στη SUNEL Arena, δύο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εισόδου του γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: