ΚΑΕ Ολυμπιακός: Οι οδηγίες στους φιλάθλους της ενόψει Αρμάνι
Μέσω ανάρτησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε οδηγίες στους φιλάθλους της ενόψει του αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15, LIVE από το Gazzetta).
Συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τόνισε μεταξύ άλλων στον κόσμο της ομάδας να φτάσει στη SUNEL Arena, δύο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εισόδου του γηπέδου.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
🔴⚪️Ο Ολυμπιακός μας δίνει απόψε ακόμα μια μάχη και ο κόσμος θα είναι και πάλι στο πλευρό του! ℹ️ Χρήσιμες πληροφορίες για όσους βρεθούν στη SUNEL Arena για τον αγώνα με την Olimpia Milano (30/10, στις 21:15) 🎟️ https://t.co/WXs7c2Sbqh #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #OLYMIL— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) October 30, 2026
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