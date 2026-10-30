ΚΑΕ Ολυμπιακός: Οι οδηγίες στους φιλάθλους της ενόψει Αρμάνι

ΚΑΕ Ολυμπιακός: Οι οδηγίες στους φιλάθλους της ενόψει Αρμάνι

Παναγιώτης Αρταβάνης
ΚΑΕ Ολυμπιακός: Οι οδηγίες στους φιλάθλους της ενόψει Αρμάνι
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Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε μήνυμα στους φιλάθλους της ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Μέσω ανάρτησης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός έδωσε οδηγίες στους φιλάθλους της ενόψει του αγώνα κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο (21:15, LIVE από το Gazzetta).

Συγκεκριμένα η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ τόνισε μεταξύ άλλων στον κόσμο της ομάδας να φτάσει στη SUNEL Arena, δύο ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός στις εισόδου του γηπέδου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

@Photo credits: eurokinissi
     

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