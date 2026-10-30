Μπεσίκτας - Ολυμπιακός: Η παρακάμερα των «ερυθρόλευκων»
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Δείτε την παρακάμερα που ανάρτησε η ΚΑΕ Ολυμπιακός, από το «διπλό» των «ερυθρόλευκων» επί της Μπεσίκτας μέσα στην πόλη.
Ο Ολυμπιακός ανάρτησε την παρακάμερα της μεγάλης νίκης επί της Μπεσίκτας μέσα στην πόλη και ξεχώρισε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
Μερικές από αυτές οι εντυπωσιακές φάσεις των σέντερ του Ολυμπιακού, Χολ και Τζόουνς, καθώς και οι πανηγυρισμοί στο φινάλε του αγώνα.
Δείτε την παρακάμερα του αγώνα:
@Photo credits: youtube_olympiacosbc
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