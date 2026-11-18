Δείτε το τρομερό βίντεο από το ασύλληπτο buzzer beater τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ.

Συνέχεια στις ευρωπαϊκές νίκες για τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες χάρη σε buzzer beater τρίποντο του Κόρι Τζόσεφ, πήρανε το διπλό στην έδρα της Μακάμπι Τελ Αβίβ, για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Για να μπορέσει να διεκδικήσει τη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο ο Ολυμπιακός, χρειάστηκε ο Σάσα Βεζένκοβ, ο οποίος έβαλε το... τρίποντο της ζωής του. Απέμεναν 1.6 δευτερόλεπτα για τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα και οι «ερυθρόλευκοι» ήταν πίσω με 3 πόντους.

Ο ΜακΙντάιρ έκανε την επαναφορά και ο Βεζένκοβ με ένα ασύλληπτο buzzer beater από το κέντρο, έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο ίντερνετ κυκλοφορεί ένα φανταστικό βίντεο, όπου ένας θεατής που βρισκόταν στα court seats, απαθανάτισε τη φάση, ενώ βρισκόταν ακριβώς μπροστά από τον Βεζένκοβ.

Δείτε το βίντεο