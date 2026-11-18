Ολυμπιακός: Το τρίποντο του Βεζένκοβ και οι μεγάλες φάσεις κόντρα στη Μακάμπι (vid)
Ο Ολυμπιακός πήρε το... ψυχόδραμα της Κύπρου στην παράταση, αφού έκαμψε την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95. Έτσι, οι Πειραιώτες έφτασαν τις εννέα νίκες στη φετινή EuroLeague.
Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε τις σπουδαιότερες φάσεις της μεγάλης νίκης τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν το εξωφρενικό τρίποντο του Βεζένκοβ, που έστειλε το ματς στην παράταση και το «game winner» του Κόρι Τζόσεφ στο φινάλε.
Ακόμη, δεσπόζουν τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις όλων των πρωταγωνιστών του χθεσινού θριάμβου.
Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
Ξαναζήστε τα απίστευτα buzzer beaters των Βεζένκοφ και Τζόσεφ από μία ακόμη νέα οπτική γωνία! ☄️ Οι αντιδράσεις, τα κρίσιμα καλάθια, οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί, η συνάντηση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Πρόεδρο της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτη Αγγελόπουλο, αλλά και η δυναμική ομιλία του Γιώργου Μπαρτζώκα στα αποδυτήρια. ❤️🔥 Δείτε τα όλα μέσα από την ερυθρόλευκη παρακάμερα, powered by Magenta Insurance! Special thanks to Nikos Barletis. #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight https://t.co/kpTEGVxjsT— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) November 18, 2026
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