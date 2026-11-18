Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95 στην παράταση επί κυπριακού εδάφους και έφτασε τις εννέα νίκες στη φετινή EuroLeague. Η επικράτηση των Πειραιωτών από μια άλλη... ματιά.

Ο Ολυμπιακός πήρε το... ψυχόδραμα της Κύπρου στην παράταση, αφού έκαμψε την αντίσταση της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 97-95. Έτσι, οι Πειραιώτες έφτασαν τις εννέα νίκες στη φετινή EuroLeague.

Η ερυθρόλευκη ΚΑΕ δημοσίευσε τις σπουδαιότερες φάσεις της μεγάλης νίκης τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ. Μεταξύ άλλων, ξεχωρίζουν το εξωφρενικό τρίποντο του Βεζένκοβ, που έστειλε το ματς στην παράταση και το «game winner» του Κόρι Τζόσεφ στο φινάλε.

Ακόμη, δεσπόζουν τα συναισθήματα και οι αντιδράσεις όλων των πρωταγωνιστών του χθεσινού θριάμβου.

Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός: