Ο Παναγιώτης Ραμαντάνης γράφει για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, την εξαιρετική άμυνα της ομάδας, την κυκλοφορία στην επίθεση, τους MVP και τον... πρωτάρη Νίκο Πλώτα.

Οι στόχοι υψηλοί, οι βλέψεις μεγάλες και μέσα από τις δυσκολίες της καθημερινότητας σε μία ομάδα, δείχνεις το μέγεθός σου και την ποιότητά σου. Κάτι τέτοιο, ισχύει στην περίπτωση του Ολυμπιακού, που κόντρα στην Μπεσίκτας «φώναξε» ένα «δεν μας απασχολούν οι απουσίες» και πήρε ένα πολύ σημαντικό διπλό στην Τουρκία με 81-73 για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Μία νίκη-αντίδραση μετά από την εντός έδρας ήττα από τη Φενέρμπαχτσε. Ένα ματς στη Sunel Arena που άπαντες έκαναν υπερπροσπάθεια, αλλά στο φινάλε το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, με τους «ερυθρόλευκους» να ξεμένουν από δυνάμεις. Το διπλό στην Πόλη είναι σημαντικό όχι μόνο βαθμολογικά (6-2 το ρεκόρ της ομάδας), αλλά και ψυχολογικά. Τα ταξίδια που έχει κάνει η ομάδα από την αρχή της σεζόν, είναι πολλά και προφανώς δεν έχει δουλέψει ο coach Μπαρτζώκας, ακριβώς όπως θα ήθελε με τους παίκτες του.

Στα επόμενα εφτά ματς της EuroLeague (πριν από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο T-Center), τα έξι είναι εντός έδρας. Μεγάλη ανάσα και ανακούφιση, για να μπορέσει να γίνει σωστή δουλειά. Εδώ βέβαια, σημαντικό ρόλο θα παίξει και το κομμάτι των απουσιών. Κόντρα στην Μπεσίκτας, ο Ολυμπιακός έπαιξε χωρίς τους Γιαν Μοντέρο, Εβάν Φουρνιέ, Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Οι πρώτοι τρεις απουσίαζαν λόγω τραυματισμού, ενώ ο Ντόρσεϊ είναι τιμωρημένος από τον σύλλογο. Ο Φουρνιέ θα απουσιάζει κόντρα στην Αρμάνι (επόμενη αγωνιστική), ενώ άγνωστο παραμένει το σε τι κατάσταση θα είναι οι Μιλουτίνοφ και Μοντέρο.

Η άμυνα, η δύναμη των σέντερ και οι κομβικοί Γουόρντ - ΜακΙντάιρ

Στα του ματς τώρα, ο Ολυμπιακός, ήταν σαφέστατα ανώτερος από την Μπεσίκτας, η οποία έχει ένα καλό ρόστερ και η ατμόσφαιρα στην έδρα της, της δίνει έξτρα ώθηση. Οι πρωταθλητές Ευρώπης (με εξαίρεση το πρώτο λεπτό του αγώνα), είχαν από την αρχή επιβάλει τον ρυθμό τους. Δεν αφήσανε την Μπεσίκτας να κάνει το παιχνίδι της. ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ και Χολ είχαν ξεκινήσει το ματς και όλοι τους φρόντισαν να βοηθήσουν και στις δύο πλευρές του παρκέ.

Ο Γουόρντ που έπαιξε τόσο ως shooting guard, όσο και στο «3», ήταν ο παίκτης με τον περισσότερο χρόνο συμμετοχής στο ματς. Αγωνίστηκε για 30 λεπτά, έχοντας 13 πόντους (1/2 βολές, 3/5 δίποντα, 2/5 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Ο Αμερικανός έβαλε μεγάλα σουτ σε κομβικό σημείο στο τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ ήταν εξαιρετικός στην άμυνα.

Ο ΜακΙντάιρ δείχνει ότι έχει μπει για τα καλά στο μουντ της ομάδας, με τον 32χρονο να είναι ο κύριος οργανωτής της ομάδας. Στα 23 λεπτά που έμεινε στο παρκέ, είχε 9 πόντους, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ και 2 λάθη. Σε σχέση με τον Κόντι, ο Τζόσεφ δεν ήταν πολύ καλός και σίγουρα ο Καναδός που έχει και ποιότητα και εμπειρία, θα πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του.

Οι σέντερ του Ολυμπιακού πήραν «άριστα» και δεν είναι τυχαίο ότι είχαν το μεγαλύτερο PIR (πόντοι στο σύστημα αξιολόγησης). Η εξαιρετική εικόνα των Χολ και Τζόουνς, έχει να κάνει και με το πως προσέγγισε ο Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του το παιχνίδι. Η άμυνα έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο, σαφέστατο αυτό, όμως έγινε εξαιρετική αξιοποίηση της front line, μιας και η Μπεσίκτας, δεν φημίζεται για την ποιότητά της κάτω από τη ρακέτα.

Ο Ολυμπιακός τελείωσε το ματς με 26 ασίστ, την κορυφαία του φετινή επίδοση στη EuroLeague και με βάση τις απουσίες και την κούραση, υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση από το προπονητικό σταφ για τα όσα είδαν στο παρκέ.

Όσον αφορά στα πρόσωπα της βραδιάς, ένα από αυτά, είναι και ο Νίκος Πλώτας. Ο νεαρός γκαρντ που αποκτήθηκε το καλοκαίρι και επέστρεψε από τραυματισμό, αγωνίστηκε για πρώτη φορά στη EuroLeague. Άρπαξε την ευκαιρία που του έδωσε ο Μπαρτζώκας και παρότι δεν σκόραρε (1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 λάθος), έπαιξε συνολικά 11 λεπτά και έμεινε σχεδόν σε όλη την τέταρτη περίοδο στο παρκέ. Βοήθησε στην άμυνα, έβγαλε μπασκετικό... τσαμπουκά και δεν πήρε βιαστικές αποφάσεις (στην τέταρτη περίοδο) στην επίθεση.

ΥΓ: Σημαντικό εκτός από τις επιστροφές των τραυματιών, να δούμε πότε θα μπει ο Τζον Κόντσαρ. Ο Αμερικανός γκαρντ που έφτασε την Τρίτη (27/10) στην Ελλάδα, είναι ένας παίκτης που ταιριάζει... γάντι στο στυλ παιχνιδιού του Ολυμπιακού, είναι ταλαντούχος και μπορεί να αναβαθμίσει την περιφέρεια της ομάδας.

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