Δείτε όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού μετά το μεγάλο διπλό επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Απίθανο παιχνίδι στη Λεμεσό, με τον Ολυμπιακό να βγαίνει νικητής από τη μεγάλη μάχη κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Οι πρωταθλητές Ευρώπης φιλοξενήθηκαν στην Κύπρο για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague και με τον Βεζένκοβ να στέλνει το ματς στην παράταση με ασύλληπτο τρίποντο και τον Τζόσεφ να σκοράρει με buzzer beater στο έξτρα πεντάλεπτο, πήραν τη νίκη με 97-95.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μίλησε στους παίκτες του στα αποδυτήρια μετά το παιχνίδι. Είπε ότι είναι ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχει δει, ενώ είπε στους παίκτες του ότι είναι η καλύτερη ομάδα στη EuroLeague.

Όσα είπε ο Μπαρτζώκας

«Ένα από τα πιο τρελά παιχνίδια που έχω δει στο μπάσκετ και ήμασταν μέρος σε όλο αυτό. Παίξαμε με την καρδιά μας και νικήσαμε κάθε λεπτομέρεια για να πάρουμε τελικά το παιχνίδι. Πολλά εύσημα σε εσάς. Ήταν κάτι το ξεχωριστό.

Ακούστε. Είστε η καλύτερη ομάδα στην EuroLeague. Δεν παίζει ρόλο αν έχουμε τραυματίες ή αν είμαστε κουρασμένοι. Αυτά είναι χαζομάρες. Μείνετε θετικοί και ενωμένοι. Θα κερδίσουμε και τη Ρεάλ Μαδρίτης την Παρασκευή».