Μπασκόνια: «Πλησιάζει» ο Τζαμπάρι Πάρκερ
Η Μπασκόνια βρίσκεται σε κρίση και ο ισπανικός σύλλογος στρέφεται άμεσα στη μεταγραφική του ενίσχυση προκειμένου να βελτιωθεί αγωνιστικά και να κατευνάσει τα... πνεύματα των αγανακτισμένων φιλάθλων της.
Σύμφωνα με το «Encestando», η ομάδα της Βιτόρια τσεκάρει την περίπτωση του πολύπειρου Τζαμπάρι Πάρκερ, ενώ ταυτόχρονα «χτενίζει» την αγορά για βασικό σέντερ. Το ίδιο μάλιστα δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο οργανισμός της Ιβηρικής Χερσονήσου βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό, που αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν και θέλει να γυρίσει σελίδα στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.
Ojo, Jabari Parker ha conseguido un pasaporte cotonou y si el Baskonia confirma su contratación, están negociando, no ocupará plaza de extracomunitario en la ACB. El tercer extranjero sería un cinco, con el club vitoriano trabajando ahora en diferentes nombres ofrecidos https://t.co/u9l6kJbLW4— www.encestando.es (@webEncestando) October 29, 2026
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