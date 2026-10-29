Σύμφωνα με την «Encestando», η Μπασκόνια βρίσκεται μια... ανάσα από τον Τζαμπάρι Πάρκερ, ενώ βρίσκεται στην αγορά και για βασικό σέντερ.

Η Μπασκόνια βρίσκεται σε κρίση και ο ισπανικός σύλλογος στρέφεται άμεσα στη μεταγραφική του ενίσχυση προκειμένου να βελτιωθεί αγωνιστικά και να κατευνάσει τα... πνεύματα των αγανακτισμένων φιλάθλων της.

Σύμφωνα με το «Encestando», η ομάδα της Βιτόρια τσεκάρει την περίπτωση του πολύπειρου Τζαμπάρι Πάρκερ, ενώ ταυτόχρονα «χτενίζει» την αγορά για βασικό σέντερ. Το ίδιο μάλιστα δημοσίευμα υποστηρίζει πως ο οργανισμός της Ιβηρικής Χερσονήσου βρίσκεται κοντά στον Αμερικανό, που αποτελεί παρελθόν από την Παρτίζαν και θέλει να γυρίσει σελίδα στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του.