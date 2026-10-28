Η Μπασκόνια βρίσκεται σε... κρίση με τους οπαδούς της ομάδας, να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα στην αναμέτρηση κόντρα στη Ρεάλ για την 8η αγωνιστική της EuroLeague.

Στην αναμέτρηση της Μπασκόνια με τη Ρεάλ, όλο το ενδιαφέρον στράφηκε στους οπαδούς του γηπέδου και στο εξω-αγωνιστικό κομμάτι.

Συγκεκριμένα η «βασίλισσα» πέρασε πολύ εύκολα από την έδρα των Βάσκων, επικρατώντας με 104-86 και οι οπαδοί των γηπεδούχων έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα προς τον πρόεδρο και τη διοίκηση του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου αναρτήθηκε πανό στις εξέδρας του γηπέδου, που έλεγε: «Χωρίς κατεύθυνση και χωρίς αθλητικό πλάνο, η Αράμπα (Buesa Arena) αδειάζει».

Αξίζει να σημειωθεί πως και κατά την είσοδο του Προέδρου της ομάδας στο γήπεδο, Χοσέαν Κερεχέτα, γιούχαρε μεγάλη μερίδα οπαδών.

Όλες αυτές οι αντιδράσεις έχουν να κάνουν με την κακή εικόνα της Μπασκόνια στα παιχνίδια, αλλά και για την απομάκρυνση του Χάουαρντ και του πρώην τεχνικού Πάολο Γκαλμπιάτι.