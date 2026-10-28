Ο κόσμος της Μπασκόνια ζητά την αποχώρηση του Χοσεάν Κερεχέτα, αλλά ο υιός του έδωσε... πληρωμένη απάντηση. Η απόλυση του Πάολο Γκαλμπιάτι ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της οργής...

Η Μπασκόνια διέρχεται βαθιά κρίση και η μεγάλης έκτασης ήττα (104-86) στο «σπίτι» της από τη Ρεάλ για την 8η αγωνιστική της Euroleague προκαλεί έντονους κραδασμούς στο εσωτερικό και για πρώτη φορά μεγάλη αποδοκιμασία του κόσμου προς τη διοίκηση και τον πρόεδρο Χοσεάν Κερεχέτα.

Με απολογισμό 1-7 ως τώρα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση οι Βάσκοι βρίσκονται στην... ουρά της βαθμολογίας και η άφιξη του Βέλιμιρ Περάσοβιτς για τέταρτη φορά στην άκρη του πάγκου δεν έχει αλλάξει τα δεδομένα, καθώς σε πέντε παιχνίδια στη Liga Endesa και την Euroleague ακόμη δεν έχει κάνει νίκη!

Η κατάσταση αυτή έχει επιτείνει τον εκνευρισμό στην εξέδρα, καθώς οι οπαδοί της Μπασκόνια προέβησαν σε μια πρωτοφανή ενέργεια αποδοκιμάζοντας έντονα τη διοίκηση κατά τη διάρκεια της ήττας από τη Ρεάλ.

Το γεγονός ότι μόνο 8.136 άτομα παρευρέθηκαν στη Buesa Arena θα μπορούσε ήδη να ερμηνευτεί ως τιμωρία. «Χωρίς κατεύθυνση ή αθλητικό σχεδιασμό, η Araba αδειάζει», έγραφε ένα πανό που ανέβασαν κατά τη διάρκεια του πρώτου δεκαλέπτου μέλη της Indar Baskonia, της πιο γνωστής ομάδας οπαδών.

Ήταν η καλύτερη προσέλευση της σεζόν μέχρι στιγμής, αλλά το στάδιο της Βιτόρια είδε ένα ανησυχητικά μισογεμάτο πλήθος, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης πάντα δημιουργεί μεγάλο ενθουσιασμό και θεωρείται ένα από τα πιο εμπορικά παιχνίδια της σεζόν. Είναι η πρώτη φορά εδώ και χρόνια που η προσέλευση δεν έχει φτάσει τους 10.000 όταν οι Μαδριλένοι είναι ο αντίπαλος στην Euroleague. Και όχι μόνο αυτό, πολλοί από αυτούς που παρευρέθηκαν πήγαν στο γήπεδο για να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους με τον πρόεδρο Χοσέαν Κερεχέτα, μέχρι τώρα άτρωτο, μέσω σφυριγμάτων και κουνώντας λευκά μαντήλια σε απάντηση στις πρόσφατες αποφάσεις του συλλόγου.

Απαντώντας στη δυσαρέσκεια των οπαδών, ο Χοσέμπα Κερεχέτα, γιος του προέδρου, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Τέσσερα πρωταθλήματα, επτά Κύπελλα Ισπανίας, πέντε Σούπερ Καπ, ένα Κύπελλο Κόρατς και έξι συμμετοχές σε Final Four. Όλα αυτά σε μια πόλη 250.000 κατοίκων. Ας έρθει ο επόμενος και ας το ισοφαρίσει», έγραψε.

Η απόλυση Γκαλμπιάτι ήταν η αρχή της σύγκρουσης

Πίσω απ΄ όσα συμβαίνουν στην ομάδα της Βιτόρια βρίσκεται ο Πάολο Γκαλμπιάτι, τον οποίο η Μπασκόνια απέλυσε στις 14 Οκτωβρίου. Ποτέ πριν ένας προπονητής στην ομάδα δεν άντεξε τόσο λίγο στην αρχή μιας σεζόν. Αυτό λέει κάτι, αν σκεφτεί κανείς τη σειρά των προπονητών που έχουν καταλάβει τον πάγκο τα τελευταία χρόνια, όχι λιγότεροι από 13, με μερικούς (όπως ο Περάσοβιτς) να έχουν κάνει περισσότερες θητείες, από το 2009. Ο σύλλογος υποστήριξε ότι ο προπονητής έπρεπε να αντικατασταθεί. Η αλήθεια είναι ότι το ρόστερ του ήταν ελλιπές και το τωρινό εξακολουθεί να έχει μεγάλες αδυναμίες. Είχε αντιμετωπίσει τραυματισμούς, κάτι που βιώνει και ο Βέλιμιρ Περάσοβιτς.

«Είναι πρακτικά αδύνατο να προπονηθείς έτσι», υποστήριξε ο νέος προπονητής της Μπασκόνια σε μια ομιλία του, αναφερόμενος στις απουσίες μετά την ήττα της περασμένης Κυριακής (25/10) από τη Βαλένθια. Η Μπασκόνια έπαιξε τον αγώνα εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης με μόνο εννέα παίκτες στην πρώτη ομάδα και χωρίς τους Τάντας Σεντεκέρσκις, Ροντιόνς Κούρουκς και Κρις Ντουάρτε. Η εξέλιξη του νεαρού αστέρα Στέφαν Γιοκσίμοβιτς είναι το μόνο φωτεινό σημείο αν και όλα τα... σημάδια δείχνουν ότι θα φύγει αυτό το καλοκαίρι.

Η απόλυση του Πάολο Γκαλμπιάτι αναμενόταν εδώ και μήνες. Η Μπασκόνια δεν τον ήθελε, αλλά ήλπιζε να βγάλει κέρδος (είχε μπάο-άουτ 1 εκατομμύριο ευρώ) αν πήγαινε στην Μπαρτσελόνα, η οποία ενδιαφερόταν να τον αποκτήσει. Η κίνηση αυτή δεν υλοποιήθηκε και η ομάδα της Βιτόρια έπρεπε να ξεκινήσει τη σεζόν με έναν προπονητή στον οποίο δεν πίστευε. Στράφηκαν στον Βέλιμιρ Περάσοβιτς, ο οποίος τώρα βρίσκεται στην τέταρτη θητεία του στη Βιτόρια , αλλά μέχρι στιγμής η ομάδα δεν έχει ξεκινήσει καλά λόγω όλων των προηγούμενων προβλημάτων.

Ένας προπονητής που είχε συνδεθεί με τον κόσμο και τα αποδυτήρια

Εκτός από τις διαμαρτυρίες που έγιναν στα επίσημα της Buesa Arena κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Ρεάλ Μαδρίτης ακούστηκαν συνθήματα και υπήρξαν κάποια πανό υπέρ του Πάολο Γκαλμπιάτι. Η αποχώρησή του είναι ένας από τους κύριους λόγους για τη δυσαρέσκεια και την απογοήτευση των οπαδών της Μπασκόνια. Ο Ιταλός προπονητής όχι μόνο είχε συνδεθεί με τις κερκίδες και τα αποδυτήρια, αλλά είχε επίσης χαρίσει στον σύλλογο τον πρώτο τίτλο του Copa del Rey από το 2009. Ο σύλλογος τον απέλυσε λίγο πριν από πέντε εκτός έδρας αγώνες, αλλά με την επιστροφή της ομάδας στο Buesa Arena, οι οπαδοί δεν τον ξέχασαν.

Ο κόσμος μπορεί να είναι απογοητευμένος, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα. Με την επιστροφή των τραυματιών και έναν νέο παίκτη που μπορεί να δώσει ώθηση στην ποιότητα, θα είναι μια διαφορετική ιστορία.

Η πίστη του Βέλιμιρ Περάσοβιτς

Ο προπονητής της Μπασκόνια είναι σίγουρος πως μπορεί να αλλάξουν οι συσχετισμοί σύντομα. «Ο κόσμος μπορεί να είναι απογοητευμένος, αλλά η κατάσταση μπορεί να αλλάξει γρήγορα, αν και η υπομονή είναι σπάνια στο μπάσκετ», είπε μετά την ήττα από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Στη συνέχεια, έδωσε ένα μήνυμα αισιοδοξίας: «Με την επιστροφή των τραυματισμένων παικτών και ενός παίκτη που μπορεί να μας δώσει ώθηση στην ποιότητα, αυτή θα είναι μια διαφορετική ιστορία». Επιβεβαίωσε επίσης ότι βρίσκονται στην αγορά αναζητώντας «κάτι καλό, ελκυστικό και προσιτό».

Στον δεύτερο αγώνα της διπλής αγωνιστικής της Euroleague, η Μπασκόνια υποδέχεται την Βιλερμπάν την Παρασκευή (30/10). Είναι πρακτικά ένας τελικός αν θέλει να αποφύγει να χάσει όλες τις ελπίδες της για την πορεία στη Euroleague μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Αυτό το Σαββατοκύριακο, αντιμετωπίζει την Μανρέσα, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελευταία θέση της Liga Endesa. Υπάρχει ακόμα χρόνος για να ανατραπεί η κατάσταση, αλλά αυτοί οι δύο αγώνες είναι κρίσιμοι για την αντιμετώπιση μιας κρίσης που εκτείνεται πολύ πέρα από το γήπεδο.



