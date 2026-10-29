Ομπράντοβιτς: «Δεν έχουμε κάποιο είδος πίεσης»

Δείτε τα όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς λίγοπριν αναχωρήσει η αποστολή του Παναθηναϊκού για την Κωνσταντινούπολη.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται το απόγευμα της Παρασκευής (30/10) στην Πόλη καθώς θα αντιμετωπίσει την Αναντολού Εφές για την 9η αγωνιστική της Euroleague χωρίς να υπολογίζεται ο Κώστας Σλούκας.

Λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή για την Τουρκία, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είπε ότι «η βαριά ήττα της Εφές από τη Χάποελ σημαίνει ότι σίγουρα θα παίξει τώρα ένα διαφορετικό παιχνίδι. Είναι μια ομάδα που έχει ποιότητα. Αν θυμάστε, πριν από μερικές ημέρες κέρδισαν εκτός έδρας την Ζάλγκιρις, παίζοντας τέλειο μπάσκετ. Το χθεσινό ήταν απλά ένα παιχνίδι. Εμείς σίγουρα θα συναντήσουμε μια Εφές με περισσότερη ενέργεια, που θα παίξει ένα καλύτερο μπάσκετ από το χθεσινό».

Και συνέχισε: «Έτσι είναι η Euroleague. Δεν ξέρω τι περιμένει ο κόσμος. Ξεκινήσαμε εξαιρετικά τη σεζόν και μετά από αυτά τα πρώτα ματς, οι προσδοκίες είναι πολύ υψηλές. Εδώ είναι η Euroleague. Υπάρχουν διαδοχικά παιχνίδια. Δεν είναι εύκολο. Προσπαθώ να μιλάω με τους παίκτες του.»

Αναφορικά με την πίεση είπε ότι «δεν έχει σημασία αν παίζεις με μια ομάδα που είναι χαμηλά στην βαθμολογία. Δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα. Υπάρχουν π.χ. πολλά παιχνίδια που κρίνονται στο φινάλε, στα τελευταία λεπτά. Έτσι είναι. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιου είδους πίεση. Συνεχίζουμε να παίζουμε το μπάσκετ που πρέπει να παίζουμε. Κάποια παιχνίδια τα κερδίζεις πιο εύκολα και άλλα όχι. Υπάρχουν πάντα κάποια πράγματα που πρέπει να αλλάξεις για να είσαι έτοιμος για το επόμενο παιχνίδι. Έτσι είναι η ζωή μας.»

Και κατέληξε: «Είναι καλό να έχεις σχεδόν τους πάντες υγιείς. Μετά το παιχνίδι με την Αρμάνι, βρεθήκαμε στο ΟΑΚΑ και προσπαθήσαμε να ετοιμαστούμε για το παιχνίδι με την Εφές. Δουλέψαμε με κάποιους παίκτες. Κάθε φορά που έχουμε την ευκαιρία να δουλέψουμε λίγο πιο σκληρά, το κάνουμε. Χειριζόμαστε την κατάσταση με τους πολλούς αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα».