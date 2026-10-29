Χωρίς τον Κώστα Σλούκα θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Αναντολού Εφές (30/10, 19:30) για την 9η αγωνιστική της EuroLeague.

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30, Live στο Gazzetta) στην Πόλη για την 9η αγωνιστική της EuroLeague και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς προφυλάσσεται.

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού δεν έχει πολύ μεγάλο διάστημα που επέστρεψε στην ενεργό δράση και η διαχείριση της ομάδας είναι ιδιαιτέρως προσεκτική. Ο 36χρονος αθλητής αναμένεται να επιστρέψει στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη στο Αλεξάνδρειο (01/11, 17:00). Υπενθυμίζεται ότι εκτός παραμένει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που είναι τραυματίας.