Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα κόντρα στην Εφές
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Αναντολού Εφές (30/10, 19:30, Live στο Gazzetta) στην Πόλη για την 9η αγωνιστική της EuroLeague και η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Κώστα Σλούκα, ο οποίος δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα, καθώς προφυλάσσεται.
Ο αρχηγός του Τριφυλλιού δεν έχει πολύ μεγάλο διάστημα που επέστρεψε στην ενεργό δράση και η διαχείριση της ομάδας είναι ιδιαιτέρως προσεκτική. Ο 36χρονος αθλητής αναμένεται να επιστρέψει στον αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στον Άρη στο Αλεξάνδρειο (01/11, 17:00). Υπενθυμίζεται ότι εκτός παραμένει και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, που είναι τραυματίας.
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