Σε κυκλοφορία τέθηκαν από την ΚΑΕ ΑΕΚ τα εισιτήρια για το ματς με τον Παναθηναϊκό, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της GBL (08/11, 13:00, Live στο Gazzetta).

Η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει τον Παναθηναϊκό στη SUNEL Arena (08/11, 13:00, Live στο Gazzetta) για την έκτη αγωνιστική της GBL και η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία επισημοποίησε πως οι φίλαθλοι του Δικεφάλου μπορούν από τώρα να προμηθευτούν τα εισιτήρια τους για το μεγάλο ματς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ:

«Η ΑΕΚ BC ανακοινώνει, ότι ξεκίνησε η ηλεκτρονική διάθεση εισιτηρίων για την αναμέτρηση της Ομάδας μας με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό AKTOR.



Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου στις 13:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.



Εκδοτήρια ανοικτά δεν θα υπάρχουν την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.



– Η αγορά των εισιτηρίων γίνεται με χρέωση όλων των καρτών Visa και Mastercard (προπληρωμένες, χρεωστικές, πιστωτικές).



ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ: Από 10 ευρώ.

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