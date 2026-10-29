Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση για τον Ουναΐ
Η διοίκηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού εξέφρασε την στήριξή της στον Μαροκινό μέσο του των «πρασίνων» ο οποίος το πρωί της Πέμπτης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.
Όπως είναι γνωστό, ο Ουναΐ τραυματίστηκε στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης για το εγχώριο πρωτάθλημα και πιο συγκεκριμένα κόπηκε ο τένοντας στον μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού. Ο Μαροκινός υποβλήθηκε σ' επέμβαση στο Παρίσι και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.
Στο πλευρά του στάθηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καθώς με χαρακτηριστική ανάρτηση, ανέφερε: «Τώρα ξεκινάει η επιστροφή. Ανυπομονούμε να σε δούμε και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους Αζεντίν»
Δείτε την σχετική ανάρτηση
The comeback begins now! Can’t wait to see you back on the pitch, Azzedine! 💚☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) October 29, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.