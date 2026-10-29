Δείτε την ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε ο Αζεντίν Ουναΐ.

Η διοίκηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού εξέφρασε την στήριξή της στον Μαροκινό μέσο του των «πρασίνων» ο οποίος το πρωί της Πέμπτης πέρασε την πόρτα του χειρουργείου.

Όπως είναι γνωστό, ο Ουναΐ τραυματίστηκε στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης για το εγχώριο πρωτάθλημα και πιο συγκεκριμένα κόπηκε ο τένοντας στον μηριαίο μυ του δεξιού ποδιού. Ο Μαροκινός υποβλήθηκε σ' επέμβαση στο Παρίσι και θα μείνει εκτός δράσης για 4-5 μήνες.

Στο πλευρά του στάθηκε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR καθώς με χαρακτηριστική ανάρτηση, ανέφερε: «Τώρα ξεκινάει η επιστροφή. Ανυπομονούμε να σε δούμε και πάλι στους αγωνιστικούς χώρους Αζεντίν»

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